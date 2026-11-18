Ev dekorasyonunda farklı ihtiyaçlara yönelik geliştirilen kapı sistemleri giderek daha fazla seçenek sunuyor. Özellikle şu modeller dikkat çekiyor:
Sürgülü kapılar: Raylı mekanizmayla yana doğru açılan bu modeller, kapının açılması için gereken boşluğu ortadan kaldırıyor.
Gizli kapılar: Duvarla aynı renk ve yüzeyde tasarlanan bu modeller, kapının bulunduğu alanın daha bütünlüklü görünmesini sağlıyor.
Pivot kapılar: Geleneksel menteşe yerine özel bir dönme mekanizmasıyla açılan bu tasarımlar, geniş girişlerde modern bir görünüm oluşturuyor.
Katlanır kapılar: Birden fazla panelin katlanarak açıldığı bu sistemler, dar alanlarda ve bölme amaçlı kullanımlarda tercih edilebiliyor.
Salon, mutfak, banyo ve giyinme odalarında kullanılabilen modeller, yaşam alanlarının daha işlevsel düzenlenmesine yardımcı oluyor. Duvar içine gizlenen sürgülü sistemler ise kapı açıkken de daha sade bir görünüm sağlıyor.
Son dönemde dikkat çeken tasarımlardan biri de gizli kapılar. Duvarla aynı renk, desen veya kaplama kullanılarak hazırlanan bu modeller, kapının bulunduğu alanın ilk bakışta fark edilmesini zorlaştırıyor.
Özellikle minimalist dekorasyonlarda tercih edilen gizli kapılar, duvar yüzeyinde kesintisiz bir görünüm oluşturabiliyor. Ahşap panellerle veya dekoratif duvar kaplamalarıyla birlikte de uygulanabiliyor.
Yeni nesil kapı sistemleri tercih edilirken yalnızca tasarıma değil, kullanım koşullarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Kapının uygulanacağı alanın genişliği, duvar yapısı, montaj imkânı ve mekanizma kalitesi seçimde belirleyici oluyor.