Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Salonunuzu dilediğiniz gibi dekore etmenizi engelleyen petekler, sıcaklığı da odaya asla eşit dağıtmıyor. Üstelik kalın perdeler yüzünden bu ısının büyük bir kısmı camdan uçup gidiyor. Hem eşyaları özgürleştiren hem de soğuk zeminleri unutturan bu sistemle evinizin havası tamamen değişecek.