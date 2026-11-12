Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Salonunuzu dilediğiniz gibi dekore etmenizi engelleyen petekler, sıcaklığı da odaya asla eşit dağıtmıyor. Üstelik kalın perdeler yüzünden bu ısının büyük bir kısmı camdan uçup gidiyor. Hem eşyaları özgürleştiren hem de soğuk zeminleri unutturan bu sistemle evinizin havası tamamen değişecek.
Kış aylarının vazgeçilmezi olan kalorifer petekleri, yavaş yavaş evleri terk ediyor. İnsanlar, odanın sadece bir kısmını ısıtan ve eşyaları engelleyen bu demir yığınlarını söküp tamamen zemine gizlenen modern ısıtma sistemlerine geçiyor.
Bu sisteme geçmek için sıfır bir ev almanıza hiç gerek yok. Gelişen teknoloji sayesinde, eski binalarda bile zemin yüksekliğini çok değiştirmeyen ince panellerle mevcut evinize kolayca yerden ısıtma döşetilebiliyor.
Sırf ısıyı kesmesin diye eşyalarınızı peteklerden uzak tutmak zorundasınızdır. Yerden ısıtmaya geçildiğinde duvarlar tamamen boşa çıkar ve koltuklarınızı odanın dilediğiniz köşesine özgürce yerleştirebilirsiniz.
Cam kenarındaki peteklerin üzerine inen tül ve fon perdeler, üretilen sıcaklığın büyük kısmını pencereden dışarı sızdırır. Alttan ısıtmalı bir eve geçtiğinizde, perdeleriniz yerlere kadar süzülürken ısının tamamı odada kalır.
Odanın ortası soğuk kalıyor diye kombi ayarını sürekli değiştirmek evdeki dengesizliği çözmez. Tesisatın peteklerden alınıp tamamen zemine yayılması, odanın her köşesinin aynı anda ve eşit derecede ısınmasını sağlayacak.
Kalorifer dilimlerinin arasına yerleşen tozlar, ısınıp havaya karışarak sürekli odanın içinde dolaşır. Sistemi tamamen zemine gizlediğinizde, ulaşılamayan bu görünmez toz yuvaları da evinizden kalıcı olarak çıkmış olur.
Sadece bir pencerenin altını veya koca bir duvarı iptal eden petekleri tamamen söktüğünüzde, odanın gerçek genişliği ortaya çıkar. Alttan ısıtmalı düzende eşya yerleşimi ferahladığı için odalarınız olduğundan çok daha büyük görünecektir.
Sistemi tamamen değiştirmek başlangıçta bir hazırlık gerektirse de, uzun vadede evin kullanım şeklini baştan yaratır. Eski petekli günlerine dönmek istemeyenler, bu yeni sistemin sunduğu geniş ve dengeli sıcak alanın tadını çıkarıyor.