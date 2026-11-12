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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:20

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Soğuk havalarda evin içi ısınsa bile perdelerin arkasında hapsolan sıcaklık yüzünden pencerelerden ısı kaybetmeye devam ediyoruz. Aralarında biriken tozlarla sürekli temizlik derdi çıkaran bu eski sistemin yerine, doğrudan ayak bastığınız yeri ısıtan yeni akım tüm bu dertlere son veriyor.

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Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor
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Salonunuzu dilediğiniz gibi dekore etmenizi engelleyen petekler, sıcaklığı da odaya asla eşit dağıtmıyor. Üstelik kalın perdeler yüzünden bu ısının büyük bir kısmı camdan uçup gidiyor. Hem eşyaları özgürleştiren hem de soğuk zeminleri unutturan bu sistemle evinizin havası tamamen değişecek.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Apartmanlarda yeni dönem: O devasa petekler evlerden neden atılıyor?

Kış aylarının vazgeçilmezi olan kalorifer petekleri, yavaş yavaş evleri terk ediyor. İnsanlar, odanın sadece bir kısmını ısıtan ve eşyaları engelleyen bu demir yığınlarını söküp tamamen zemine gizlenen modern ısıtma sistemlerine geçiyor.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Klasik petekler sıcak havayı doğrudan tavana gönderdiği için ayaklarınız her zaman serin kalıyor. Petekleri söküp yerine uygulanan yerden ısıtma, bu durumu tersine çevirerek ısınmayı doğrudan bastığınız yüzeyden başlatıyor.

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Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Sadece yeni evlere yapılıyor sanıyorsanız yanılıyorsunuz!

Bu sisteme geçmek için sıfır bir ev almanıza hiç gerek yok. Gelişen teknoloji sayesinde, eski binalarda bile zemin yüksekliğini çok değiştirmeyen ince panellerle mevcut evinize kolayca yerden ısıtma döşetilebiliyor.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Koltukları koruyalım derken odayı soğutmayın

Sırf ısıyı kesmesin diye eşyalarınızı peteklerden uzak tutmak zorundasınızdır. Yerden ısıtmaya geçildiğinde duvarlar tamamen boşa çıkar ve koltuklarınızı odanın dilediğiniz köşesine özgürce yerleştirebilirsiniz.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Cam kenarındaki peteklerin üzerine inen tül ve fon perdeler, üretilen sıcaklığın büyük kısmını pencereden dışarı sızdırır. Alttan ısıtmalı bir eve geçtiğinizde, perdeleriniz yerlere kadar süzülürken ısının tamamı odada kalır.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Kombi derecesiyle savaşmak yerine eşit sıcaklıkla tanışın

Odanın ortası soğuk kalıyor diye kombi ayarını sürekli değiştirmek evdeki dengesizliği çözmez. Tesisatın peteklerden alınıp tamamen zemine yayılması, odanın her köşesinin aynı anda ve eşit derecede ısınmasını sağlayacak.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Ulaşılamayan aralıklardaki inatçı toza kesin veda edin!

Kalorifer dilimlerinin arasına yerleşen tozlar, ısınıp havaya karışarak sürekli odanın içinde dolaşır. Sistemi tamamen zemine gizlediğinizde, ulaşılamayan bu görünmez toz yuvaları da evinizden kalıcı olarak çıkmış olur.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Evin metrekaresi aynı kalsa da odalarınız gözünüze çok daha büyük görünecek

Sadece bir pencerenin altını veya koca bir duvarı iptal eden petekleri tamamen söktüğünüzde, odanın gerçek genişliği ortaya çıkar. Alttan ısıtmalı düzende eşya yerleşimi ferahladığı için odalarınız olduğundan çok daha büyük görünecektir.

Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor

Peteklere veda edenlerin ortak yorumu:

Sistemi tamamen değiştirmek başlangıçta bir hazırlık gerektirse de, uzun vadede evin kullanım şeklini baştan yaratır. Eski petekli günlerine dönmek istemeyenler, bu yeni sistemin sunduğu geniş ve dengeli sıcak alanın tadını çıkarıyor.

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Evlerdeki petekler tarih oluyor: Yeni sistem evi daha dengeli ısıtıyor
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