Evlere servis ölüm

Afyonkarahisar'da halk arasında sarı serum olarak bilinen serum takıldıktan sonra ölen 38 yaşındaki Mehmet Gündoğan'dan sonra Adana'da da 22 yaşındaki Selinay Yüksekbaş'ın, eczacı kalfası tarafından takılan "sarı serum" sonrası fenalaşarak öldüğü öğrenildi.SABAH, ölümlere neden olan sarı serum tehlikesinin izini sürdü. İnternet üzerinde onlarca sayfa süslü cümlelerle tedavi çağrısı yapıyor. Pek çoğuna Whatsapp üzerinden ulaşılıyor. Instagram sayfalarına ilan verilerek milyonlarca kişiye ulaşılıyor. Telefon uygulaması yapanlar bile var. İlan sitelerinde de "Evde serum takma hemşiresi hazır" başlığı altında ilan yer alıyor. Kişiye özel tedavi vaatleriyle hasta çekmeye çalışan firmalar özel hastanelerin yüksek ücret almasına vurgu yaparak, ucuz olduklarını savunuyorlar.SABAH ekibi ilk etapta İstanbul Kâğıthane'de bir adresi aradı. Telefondaki kişi şikâyetleri dinledikten sonra, görevli hemşirelere yönlendirme yapacaklarını söyledi. Ardından ise sözde doktorun yazacağı reçeteyle serum verileceğini kaydetti. Telefondaki sözde hemşire süper serum olarak tercih edebileceğimiz üründe yüksek düzeyde C vitamini olduğunu söyledi. Yaşanan ölümlere rağmen o kadar yoğun olduklarını belirterek ancak bir gün sonraya randevu vereceklerini ifade etti. Evde bakım hizmeti olarak sağlanan uygulamanın yarım saat ile 45 dakika arasında uygulandığını da sözlerine ekledi.Kadıköy'deki bir firma ise 4 bin 500 lira karşılığında verilen serumda, vitamin, mineral ve bazı ilaçların olabileceğini söyledi. Sarı serum kaynaklı ölümlere atıf yaptığımızda ise "Onlar farklı durumlar. Merdivenaltı diye tabir edilen uygulamalar var. Bizde başından sonuna kadar uygulamada hemşire sizinle sürekli olarak ilgileniyor" cevabını verdi. 1.5 saat süren evde tedavi hizmetinin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı ve onaylı olduğu iddiasında da bulundu.Adana'da da 22 yaşındaki Selinay Yüksekbaş'ın, eczacı kalfası tarafından takılan "sarı serum" sonrası fenalaşarak öldüğü öğrenildi. 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş rahatsızlandı. Bunun üzerine mahalledeki eczanede çalışan kalfa eve gelerek "sarı serum" verdi. Genç kadın serumu aldıktan bir süre sonra rahatsızlandı, ardından da hayatını kaybetti.İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, "Herhangi bir test yaptırmadan, bağışıklığı güçlendirmek için uygulanan bir serum tedavisi ya da vitamin takviyesi şeklinde bir tedavi yoktur. Doğru olan, hastaların önce hekim tarafından her açıdan değerlendirildikten sonra yine hekimlerin uygun gördüğü tedavilerin onların gözetimleri altında yaptırılmasıdır. Eğer sık hastalığa yakalanan ya da bağışıklık sisteminin düşük olduğunu hisseden bireyler varsa, sağlık kuruluşlarına başvurup gerekli testleri yaptırdıktan sonra hekimlerinin verdiği tedavileri alabilirler. Bazı vatandaşlar, sağlık memuru olarak bildikleri kişileri evine çağırmaktadır. Bu ise son derece tehlikeli bir durumdur" diye konuştu.Doç. Dr. Tolga Önder "Hastane dışı bir ortamda damar yolundan ilaç verilmesi uygun değildir. Çünkü yapılan ilaç ne olursa olsun alerjik reaksiyona yol açarak hastanın ölümüne kadar giden ciddi bir probleme neden olabilir. Özellikle halk arasında sarı serum olarak bilinen ilaç, karışımında seruma sarı rengini veren B12 vitamini. Alerjik reaksiyon yaratma ihtimali yüksek bir ilaç. Hiçbir şekilde hiçbir ilacın ev ortamında uygulanması doğru değil. Alerjik reaksiyon görüldüğü anda dakikalar içinde müdahale edilmeli. Bu da ancak hastane ortamında yapılabilir. Toplumda alerjik reaksiyon görülme ihtimali belki az gibi görülüyor. Ancak risk çok yüksek, kesinlikle evlerde serum takılmamalı" dedi.