Evlerin çatısı kiremit değil dev kayalar! Bu köy görenleri şaşırtıyor

Bazı yerleşim yerlerinde doğa, insanların inşa ettiği yapılara yalnızca manzara oluştururken bazı köylerde mimarinin doğrudan bir parçası haline geliyor. Portekiz'de bulunan tarihi bir yerleşimde dev granit kayalar evlerin duvarlarını, zeminlerini ve hatta çatılarını oluşturuyor. Dar sokakları ve sıra dışı görüntüsüyle dikkat çeken köy, doğayla uyumlu mimarinin en ilginç örneklerinden birini sergiliyor.
Portekiz'in doğusunda, İspanya sınırına yakın Castelo Branco bölgesinde bulunan Monsanto, dev granit kayaların arasına yerleşmiş tarihi bir köy. Yaklaşık 750 metreyi aşan yüksekliğe sahip granit tepenin yamacına yayılan yerleşimde, doğal kaya blokları mimarinin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılıyor.
Köydeki evlerin bir bölümü iki büyük kayanın arasına inşa edilmiş. Bazı yapılarda dev granit bloklar doğrudan duvar görevi görürken, bazı evlerin çatısını tek bir büyük kaya oluşturuyor. Bu nedenle köydeki yapılar, doğal oluşumlarla insan eliyle inşa edilen mimarinin iç içe geçtiği sıra dışı bir görünüm sunuyor.
Monsanto'nun en dikkat çekici özelliği, yapıların bulunduğu doğal araziye göre şekillendirilmiş olması. Bölge sakinleri, dev kaya oluşumlarını tamamen ortadan kaldırmak yerine evlerini bu blokların çevresine ve arasındaki boşluklara yerleştirdi.
Granit kayalar kimi zaman evin bir duvarını, kimi zaman zeminini, kimi zaman da çatısını oluşturdu. Köyün dar ve eğimli sokakları da bu doğal oluşumların çevresinde şekillendi.
Bu mimari yaklaşım, Monsanto'yu yalnızca tarihi bir yerleşim yeri olmaktan çıkararak doğayla uyumlu yaşamın dikkat çekici örneklerinden biri haline getirdi.
Monsanto'nun geçmişi oldukça eski dönemlere dayanıyor. Bölgedeki insan yerleşiminin tarih öncesi çağlara kadar uzandığına ilişkin bulgular bulunuyor. Köy, Orta Çağ'da ise stratejik konumuyla öne çıktı.
Portekiz Kralı I. Afonso Henriques, 12. yüzyılda bölgeyi ele geçirdikten sonra yerleşimi Tapınak Şövalyeleri'ne verdi. Bu dönemde inşa edilen Monsanto Kalesi, Portekiz'in doğu sınırının savunulmasında önemli bir rol üstlendi. Kale, bugün de köyün tepesinde tarihi dokunun en dikkat çekici yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor.
Monsanto'nun ünü yalnızca sıra dışı mimarisiyle sınırlı değil. Köy, 1938 yılında Portekiz'de düzenlenen ulusal yarışmada "Portekiz'in En Tipik Köyü" unvanını kazandı.
Bu yarışmanın ödülü olan Gümüş Horoz'un bir kopyası, köydeki Lucano Saat Kulesi'nin tepesinde sergileniyor. Tarihi evleri, granit kayalarla bütünleşen mimarisi ve korunmuş sokaklarıyla Monsanto, Portekiz'in en dikkat çekici tarihi yerleşimlerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Monsanto'nun geçmişi oldukça eski dönemlere dayanıyor. Bölgedeki insan yerleşiminin tarih öncesi çağlara kadar uzandığına ilişkin bulgular bulunuyor. Köy, Orta Çağ'da ise stratejik konumuyla öne çıktı.
Portekiz Kralı I. Afonso Henriques, 12. yüzyılda bölgeyi ele geçirdikten sonra yerleşimi Tapınak Şövalyeleri'ne verdi. Bu dönemde inşa edilen Monsanto Kalesi, Portekiz'in doğu sınırının savunulmasında önemli bir rol üstlendi. Kale, bugün de köyün tepesinde tarihi dokunun en dikkat çekici yapılarından biri olarak varlığını sürdürüyor.
Monsanto'nun ünü yalnızca sıra dışı mimarisiyle sınırlı değil. Köy, 1938 yılında Portekiz'de düzenlenen ulusal yarışmada "Portekiz'in En Tipik Köyü" unvanını kazandı.
Bu yarışmanın ödülü olan Gümüş Horoz'un bir kopyası, köydeki Lucano Saat Kulesi'nin tepesinde sergileniyor. Tarihi evleri, granit kayalarla bütünleşen mimarisi ve korunmuş sokaklarıyla Monsanto, Portekiz'in en dikkat çekici tarihi yerleşimlerinden biri olarak ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.