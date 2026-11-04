Evlerin çatısı kiremit değil dev kayalar! Bu köy görenleri şaşırtıyor

Kayaları değiştirmek yerine onlarla yaşamayı seçtiler

Monsanto'nun en dikkat çekici özelliği, yapıların bulunduğu doğal araziye göre şekillendirilmiş olması. Bölge sakinleri, dev kaya oluşumlarını tamamen ortadan kaldırmak yerine evlerini bu blokların çevresine ve arasındaki boşluklara yerleştirdi.

Granit kayalar kimi zaman evin bir duvarını, kimi zaman zeminini, kimi zaman da çatısını oluşturdu. Köyün dar ve eğimli sokakları da bu doğal oluşumların çevresinde şekillendi.

Bu mimari yaklaşım, Monsanto'yu yalnızca tarihi bir yerleşim yeri olmaktan çıkararak doğayla uyumlu yaşamın dikkat çekici örneklerinden biri haline getirdi.