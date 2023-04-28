Evli kadın kızlık soyadını tek başına kullanabilecek

Anayasa Mahkemesi, evlenen kadınların, evlenmeden önceki soyadlarını tek başına kullanamaması hükmünü içeren kanunu, kadın ile erkek arasında eşitsizliğe yol açtığı gerekçesiyle iptal etti.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, İstanbul 8. Aile Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 187'nci maddesinde yer alan, "Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir" hükmünün Anayasa'ya aykırı olduğu kararına vardı.Mahkeme, anılan kanun hükmünün, kadın ile erkek arasında eşitsizliğe yol açtığını, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek, AYM'ye iptal başvurusu yaptı. Yüksek Mahkeme de söz konusu hükmü iptal etti.İptal hükmü, 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Anılan kanunun "farklı muamele" nedeniyle Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen kararda, "Bu itibarla evlenmeden önceki soyadının evlendikten sonra da tek başına kullanılması bağlamında kadın ve erkek arasında kuralla öngörülen farklı muamelenin nesnel ve makul bir temele dayanmaması sebebiyle eşitlik ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır" denildi. Kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) de benzer yöndeki başvurularda, kadının evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanmasına izin verilmemesini ihlal saydığı vurgulandı.