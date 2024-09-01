Evli ve 1 çocuk babasıydı: Düğünde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybetti!

Gruptan kimliği belirsiz bir kişi, evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtilen Samet Avcıtürk'ü tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Avcıtürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Samet Avcıtürk'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.