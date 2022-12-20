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Giriş Tarihi: 20.12.2022 14:22 Son Güncelleme: 20.12.2022 14:22

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Nikah İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır, Kaç Günde Çıkar ve Gerekli Testler Neler?

Evlilik için gerekli belgeler arasında yer alan sağlık raporu nasıl alınır sorusu kullanıcılar tarafından çok sık araştırılmıştır. Çiftler evlenme sürecinde herhangi bir sağlık problemi olup olmadığını görmek için bu teste ihtiyaç vardır. Peki nikah için sağlık raporu nereden alınır, kaç günde çıkar ve gerekli testler neler? Evlilik için sağlık raporu nasıl alınır başlıklı yazımız sizlerle.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Nikah İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır, Kaç Günde Çıkar ve Gerekli Testler Neler?

Çiftler tarafından çok sık merak edilen evlilik için sağlık raporu nasıl alınır sorusu çok sık araştırılmıştır. Yeni dünya evine girecek çiftlerin, evlilik öncesi bazı belgeleri temin etmesi önemlidir. Bu durumda sağlık raporu, evlilik öncesi çiftlerin alması gerektiği önemli belgelerden birisidir. Evlilik öncesi kişiler sağlık raporunu nereden ve hangi bölümden alması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilir. Bu durumda nikah için sağlık raporu nereden alınır, kaç günde çıkar ve gerekli testler neler soruları kullanıcılar tarafından internette araştırılmıştır. Bu yazımızda evlilik için sağlık raporu nasıl alınır sorusuna cevap aradık. İşte merak edilenler...

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden ve Hangi Bölümden Alınır?

Resmi nikah başvuruları için gerekli belgeler arasında yer alan sağlık raporu son derece önemlidir. Bu durumda evlilik için sağlık raporu nereden ve hangi bölümden alınır sorusu çok sık araştırılmıştır. Sağlık raporu, kişilerin cinsel yolla bulaşan hastalıklarının olup olmadığını saptamak için büyük öneme sahiptir. Sağlık raporunu sadece aile sağlık merkezleri düzenlemeye yetkilidir. Bu nedenle hastaneden gelen bir rapor dahi aile hekiminden temin edilir. Doğrudan eğitim araştırma hastanesinden temin edilemez. Evlilik için sağlık raporu taramasını hastanelerde yaptırmak mümkündür. Fakat aile hekiminin onayı şarttır.

Evlilik Sağlık Raporu İçin Gerekli Testler

Evlilik sürecinde belirli belgeleri öncesinde temin etmeniz doğru olacaktır. Evlilik sağlık raporu için gerekli testler; kan tahlili, akciğer filmi, evlilik öncesi SMA testi ve Akdeniz anemisi testi şeklinde çeşitlilik gösterir. Akdeniz anemisi evlenmeden önce yapılması gereken testler arasındadır. Sağlık raporu değerlendirilirken bu duruma da özellikle bakılmıştır. Kan tahlili testinde ise kan grubu, hepatit, frengi, AIDS ve kan uyuşmazlığı gibi durumlara da bakılır. Bu test arasına son zamanlarda eklenen SMA hastalığı testi de çiftlerin bu mutasyonu taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeleri bakımından önemlidir.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Evlilik için sağlık raporu nasıl alınır diye merak eden kişiler, bu konuda araştırma da yapacaktır. Bunun için evlendirme dairesinden istenen tüm tetkikleri öğrenip, bir sağlık kuruluşunda işlemi başlatabilirsiniz. Yapılan tetkiklerin sonuçlarını ise aile hekimine onaylatarak, aile hekimi imzalı sağlık raporu alabilirsiniz. Çoğu kişi bu durumda evlilik için yapılan tetkiklerde sağlık raporu kaç günde çıkar sorusuna da cevap arayacaktır. Evlilik öncesi sağlık raporu genellikle bir günde tamamlanabilir. Kimi durumda kişilerin başvurduğu kurumlara bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir. Kullanıcılar tarafından merak edilen bir diğer konu ise, bu testler ayrı ayrı alınır mı sorusudur. Bu konuda kafa karışıklığı yaşayan çiftler aynı anda sağlık raporu için başvuruda bulunacaktır. Fakat bunun için aynı anda sağlık raporu almanıza gerek yoktur.

Evlilik İçin Sağlık Raporu Ücreti

Evlilik süreci öncesinde çiftler belirli belgelere ihtiyaç duyar. Sağlık raporu için hastaneye başvuracak kişiler rapor ücretini merak edecektir. Evlilik için sağlık raporu ücreti kişilerin başvuracağı kuruma göre değişiklik gösterir. Evlenecek çift, tahlillerini özel hastanede yaptıracaksa bu ücret değişiklik gösterecektir. Fakat devlet kurumuna başvuran kişilerin bu tahliller için ücret ödemesine gerek yoktur.

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Evlilik İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? Nikah İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır, Kaç Günde Çıkar ve Gerekli Testler Neler?
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