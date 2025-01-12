Evlilik kredisiyle evleniyorlar: Bu kredi sayesinde beyaz eşyalarımızı aldık, yükümüz hafifledi

Berkay Onuş ve Elif Açık ile bir süre sohbet eden Vali Yılmaz, genç çifte mutluluklar diledi. Vali Yılmaz, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın Osmaniye ziyaretinde, Osmaniye'nin 9. İl olarak Aile ve Gençlik Fonu'na dahil edildiği müjdesini verdi. Aile çok önemli. Aile yapımızı ne kadar sağlam kurarsak o kadar güçlü millet, o kadar güçlü toplum oluruz. Allah sizi bu kutlu yolda hep mutlu eylesin. İnşallah bu krediden daha çok hemşehrimiz yararlanır" diye konuştu.

150 BİN TL FON DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar da, Osmaniye'de Aile ve Gençlik Fonu'na 288 çiftin başvuru yaptığını ve 131 çiftin fonu almaya hak kazandığını belirterek, 17 çiftin fonunun hesaplarına yatırıldığını, 21 Ocak'ta da 38 çiftin hesabına fonlarının yatırılacağını kaydetti. İl Müdürü Nacar, Aile ve Gençlik Fonu olarak yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 4 yıl vadeli faizsiz 150 bin TL fon desteği sağlandığını söyledi.

DARISI DİĞER GENÇLERİN BAŞINA

Osmaniye'de fon desteğinden faydalanan ilk çift olduklarını ifade eden Elif Onuş, bu projeye dahil olmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Ev hanımı Elif Onuş, "Bakanlığımızın bu güzel projesi için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz bu kredi sayesinde beyaz eşyalarımızı aldık, yükümüz biraz hafifledi. Evliliğimiz daha da kolaylaştı. Darısı diğer gençlerin başına" şeklinde konuştu.

DÜĞÜNÜMÜZÜ ERKENE ÇEKTİK

Fondan yararlandığı için çok mutlu olduğunu dile getiren karayollarında görevli Berkay Onuş (26), "Nikahımızı kıydıktan sonra başvuru yaptık ve en kısa sürede çıktı.150 bin TL ile en başta beyaz eşyalarımızı olmak üzere diğer giderlerimizi aldık. Aldığımız fon bizi çok rahatladı. Eşyalarımızı şu an depoda. Düğünümüzü Ağustos ayında yapacaktık ama şimdi Mayıs ayına çektik. Bizimle birlikte diğer illerden İlk fonu alan çiftler Ankara'ya davet edildi. Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak Külliye'ye gideceğiz. Eşimle birlikte çok heyecanlıyız" diyerek duygularını ifade etti.