Soruşturma, sosyal medya üzerinden Bulgaristan'da yaşayan Bulgaristan uyruklu bir kadınla tanışarak evlilik hayali kuran yaşlı bir vatandaşın dolandırıldığına ilişkin şikâyeti üzerine başlatıldı. Şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıtarak vatandaşa, evlenmek istediği kadının uluslararası para aklama, terör örgütleri ve dolandırıcılık suçlarına karıştığını söyledikleri, gizli operasyon bahanesiyle korku ve baskı oluşturdukları belirlendi.

Şantaj ve çeşitli vaatlerle yönlendirilen vatandaşın farklı IBAN hesaplarına toplam 1 milyon 914 bin TL gönderdiği tespit edildi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 724 milyon TL finansal işlem hacmi ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edilen paraların kripto varlıklar ve soğuk cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN!

9 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli nitelikli dolandırıcılık ve şantaj suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları evlilik, yatırım ve kazanç vaatleriyle para talep eden, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

15 ilde dolandırıcılık operasyonu: Evlilik vaadiyle 1 milyon 914 bin TL vurgun! | Video