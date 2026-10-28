Evlilik yıl dönümünde acı haber: Yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti!

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak yağışa yakalanan Özdemir ve yanındaki kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Özdemir ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.