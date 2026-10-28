Evlilik yıl dönümünde acı haber: Yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti!

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Sağanak yağışa yakalanan Özdemir ve yanındaki kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Özdemir ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ACI HABER
Kilis'ten çalışmak için ilçeye geldiği ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenilen Horo Özdemir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.