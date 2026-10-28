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Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:49

Evlilik yıl dönümünde acı haber: Yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sağanak yağış sırasında araziye düşen yıldırım facia getirdi. Vayvaylı köyünde hayvan otlatan çobanların üzerine yıldırım düşmesi sonucu 29 yaşındaki Horo Özdemir hayatını kaybederken, yanındaki bir kişi yaralandı. Kilis'ten çalışmak için Kadirli'ye gelen Özdemir'in acı haberi ailesini yasa boğarken, çobanın evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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DHA Yaşam
Evlilik yıl dönümünde acı haber: Yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti!
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Osmaniye'nin, Kadirli ilçesine bağlı Vayvaylı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kilis'ten çalışmak için Kadirli'ye gelen Horo Özdemir (29), hayvanları otlatmak için araziye çıktı.

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak yağışa yakalanan Özdemir ve yanındaki kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. Olayda Özdemir ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Horo Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. İsmi henüz öğrenilemeyen yaralı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE ACI HABER

Kilis'ten çalışmak için ilçeye geldiği ve evlilik yıl dönümünde hayatını kaybettiği öğrenilen Horo Özdemir'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#OSMANİYE #KİLİS

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Evlilik yıl dönümünde acı haber: Yıldırım düşmesi sonucunda hayatını kaybetti!
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