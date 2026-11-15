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Giriş Tarihi: 15.11.2026

Evsiz öğretmenden acı haber geldi

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ
Evsiz öğretmenden acı haber geldi
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İstanbul Esenyurt Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan 61 yaşındaki Harun Ülger'in 5 gündür işe gitmemesinden endişelenen kızı G.Ü., durumu polise bildirdi. Yapılan ilk incelemelerde Ülger'in resmi adresinin bir iş yerine kayıtlı olduğu, kızının ise babasının gerçek ikametgâh adresini bilmediği anlaşıldı. Bu sırada Tahtakale Mahallesi'nde park halinde bulunan minibüste hareketsiz bir kişinin yattığı yönünde bir ihbar alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, ihbarda bulunan ve Harun Ülger'in arkadaşı olan D.A.Y. ile görüştü. D.A.Y., Ülger'in kalacak evi olmadığı için bir süredir kendi minibüsünde kaldığını belirtti. Arkadaşının kızının araması üzerine aracın yanına gittiğini söyleyen D.A.Y., araçtan kötü kokular geldiğini fark ettiğini ifade etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Ülger'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilirken Ülger'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADLİ TIP KURUMU
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Evsiz öğretmenden acı haber geldi
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