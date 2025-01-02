‘Evsiz’ sandılar, iki dairesi çıktı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sosyal medyada "evsiz" olarak gündeme gelen Hamdi Vural'ın (65) hikâyesi, görenleri hayrete düşürdü. Yalvaç Kültür Merkezi İş Hanı'nda yere serdiği kartonlar üzerinde yaşayan Vural'ın aslında iki dairesinin olduğu ortaya çıktı. Ekipler, Vural'a önce yemek ikramında bulundu. Ardından belediye hamamında temizlenip berbere götürülen Vural, yeni kıyafetler giydirilerek ilçe merkezindeki bir otele yerleştirildi. Kaşyukarı Mahallesi'nde bir apartmanda zemin kat dairesi ve Boncuk Sokak'taki kira gelirli dairesi olan Vural'ın kendi evini çöp ev haline getirdiği belirlendi.