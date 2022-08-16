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Giriş Tarihi: 16.8.2022 13:57

Exxen abonelik üyelik fiyatı - ücreti 2022: UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL?

UEFA Avrupa Ligi maçları da bugün oynanacak. Bu noktada, Exxen üyelik ücreti merak konusu oldu. Bilindiği üzere, UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 yıl boyunca Exxenspor'da yayınlanacak. Maçları izleyebilmek içni Exxen üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekiyor. Peki, Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte Exxen abonelik üyelik fiyatı ve detaylar.

Exxen abonelik üyelik fiyatı - ücreti 2022: UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL?

Austria Wien Fenerbahçe maçı öncesi, Exxen üyelik ücreti ne kadar sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşanırken Exxen üyelik fiyatı hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Bilindiği üzere, 3 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV'de yayınlanacak. Peki, Exxen spor üyelik paketi abonelik fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, üyelik ücreti hakkında detaylar.

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.

Exxen Ücreti Ödeme

  • Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
  • Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.
  • İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.
  • Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.
  • E posta bölümünü doldurmalısınız.
  • Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.
  • Abonelik seçeneğinde de paket seçin.
  • Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.
  • Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN'E NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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Exxen abonelik üyelik fiyatı - ücreti 2022: UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL?
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