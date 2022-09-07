Exxen Spor üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Exxen Spor paketi nasıl alınır ve nereden üye olunur?

UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu maçları tüm hızıyla devam ediyor. Maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Exxen Spor üyelik ücreti ne kadar?'' sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 3 yıl boyunca dijital platform Exxen Spor üzerinden yayınlanacak. Maçları izleyebilmek için ise Exxen Spor üyelik ücreti ödeyerek abone olunması gerekiyor. Peki, Exxen Spor üyelik fiyatı ne kadar, kaç TL? Exxen Spor paketi nasıl alınır ve nereden üye olunur? İşte detaylar…
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı üyelik paketinin aylık ücreti 39,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 54,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik ücreti 33,50TLx12, reklamsız yıllık üyelik ücreti ise 45,90 TLx12 olarak belirlenmiştir.
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxen Spor reklamlı aylık fiyatı 119,90 TL, reklamsız aylık fiyat ise 134,90 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketlerde reklamlı fiyat 94,90 TL, reklamsız fiyat ise 107,30'dir.
Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr