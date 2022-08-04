Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV abonelik fiyatı kaç TL oldu?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, Exxen üyelik ücreti ile ilgili araştırmalarına hız verdi. UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında bu akşam Fenerbahçe ile Slovacko karşı karşıya geliyor. Bu noktada maçı naklen takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, ''2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?'' sorusunu yöneltiyor. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 sezon boyunca Exxen TV'de yayınlanacak. Peki, Exxenspor paketi üyelik fiyatı ne kadar? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Exxen üyelik ücreti hakkında detaylar…
Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.
Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.
Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.
Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.
Exxen Ücreti Ödeme
Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.
Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.
Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.
https://www.exxen.com/tr