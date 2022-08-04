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Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:26

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV abonelik fiyatı kaç TL oldu?

‘’Exxen üyelik ücreti ne kadar?’’ sorusu, UEFA Avrupa Ligi maçları öncesi gündemdeki yerini aldı. UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Slovacko ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Exxen üyelik fiyatı hakkındaki araştırmalarına başladı. Peki, Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV aboneli paketi üyelik fiyatı kaç TL? İşte detaylar!

Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV abonelik fiyatı kaç TL oldu?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe'nin maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, Exxen üyelik ücreti ile ilgili araştırmalarına hız verdi. UEFA Avrupa Ligi 3. tur ilk maçında bu akşam Fenerbahçe ile Slovacko karşı karşıya geliyor. Bu noktada maçı naklen takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, ''2022 Exxen üyelik ücreti ne kadar?'' sorusunu yöneltiyor. Bilindiği üzere Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları, 3 sezon boyunca Exxen TV'de yayınlanacak. Peki, Exxenspor paketi üyelik fiyatı ne kadar? Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, 2022 Exxen üyelik ücreti hakkında detaylar…

EXXEN ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen üyelik ücretleri yıllık ya da aylık olarak belirlenir. Bu ücretler belirlenirken aynı zamanda reklamlı ya da reklamsız olarak da bir ayrıma tabidir. Üyelik ücretlerinden kendinize en uygun olanını seçerek üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Reklamlı olan üyelik paketinin ücreti 29,90 TL'dir. Reklamsız olarak belirtilen üyeliklerde ise aylık olarak 39,90 TL ödemek gerekiyor. Reklamlı yıllık üyelik 24,92 TLx12, reklamsız yıllık üyelik ise 33,25 TLx12 olarak belirlenmiştir.

EXXENSPOR ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Exxen'de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası maçlarını kapsayacak olan spor paketi bulunmaktadır. Spor paketleri de farklı şekillerde ücretlendirilmektedir.

Exxenspor aylık fiyat reklamlı olarak 69,80 TL, reklamsız olarak aylık fiyat ise 79,80 TL olarak belirlenmiştir. Sezonluk paketler ise aylık 54,80 TL, yıllık 64,80'dir.

Exxen Ücreti Ödeme

  • Exxen platformuna üye olduktan sonra ücret ödemesi yapılması gerekiyor. Bunun için de şu işlemleri gerçekleştirmelisiniz:
  • Üyelik işlemlerinizi internet üzerinden ya da SMS ile yapabilirsiniz.
  • İnternet üzerinden başvururken Exxen resmi adresine girmeniz gerekiyor.
  • Buradan Adınızı ve Soyadınızı yazmalısınız.
  • E posta bölümünü doldurmalısınız.
  • Üye ol kısmına tıklayın ve şifre oluşturun.
  • Abonelik seçeneğinde de paket seçin.
  • Ödeme seçenekleri arasından üyelik süresini seçin. Aylık ya da yıllık seçilebilir.
  • Bu işlemlerden sonra kart bilgilerini girerek ücret ödeme işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN'E NASIL VE NEREDEN ÜYE OLUNUR?

Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.

EXXEN CANLI İZLE!

EXXEN TV kanalını izlemek için üye olmak gerekiyor. Aşağıdaki linke giderek üyelik işleminizi tamamlayabilir, maçları canlı yayınla takip edebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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Exxen üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 UEFA Avrupa Ligi maçları Exxen TV abonelik fiyatı kaç TL oldu?
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