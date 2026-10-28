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Giriş Tarihi: 28.10.2026 12:11

Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'ni hurda niyetine iki kez satmayı başaran Victor Lustig, tarihin en ilginç olaylarından birine imza attı. Kendisini resmi devlet yetkilisi olarak tanıtan Lustig, sahte evraklarla tüccarları ihalenin gerçek olduğuna inandırdı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan mağdurlar ise yaşadıkları utanç ve itibar kaybı korkusuyla durumu polise dahi bildiremedi.

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Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!
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Dünya tarihinin gördüğü en kurnaz isimler listelense, listenin başına şüphesiz Victor Lustig yazılır. Sahte kimlikler ve kusursuz bir kurguyla hareket eden bu adam, Paris'in kalbindeki dünyaca ünlü kuleyi tam iki kez satmayı başardı.

Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

BAKIM KRİZİNDEN DOĞAN FIRSAT

1925'te paslanan Eyfel Kulesi Paris Belediyesi için büyük bir mali yük haline gelmişti. Yerel gazetelerde kulenin sökülüp hurda olarak satılmasının daha ucuza geleceği tartışılıyordu. Bu haberleri dikkatle takip eden Victor Lustig, hayatının en büyük fırsatını yakaladı.

Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

LÜKS OTELDE GİZLİ İHALE

Kendisine Posta Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı unvanı veren sahte evraklar hazırladı. Paris'in en lüks otelinde oda kiralayarak şehrin en büyük altı hurda metal tüccarını gizli bir toplantıya davet etti.

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Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

RÜŞVET YERİNE "ÖNCELİK" OYUNU İLE İKNA

Hükümetin bakım masraflarını karşılayamadığı için kuleyi hurda olarak satacağını söyledi. Sürecin gizli yürütülmesi gerektiğini belirten Lustig, ihaleyi garantiye almak isteyen hurdacı Andre Poisson'dan "işlemlerin hızlandırılması ve öncelik sağlanması" adı altında gizli bir ödeme talep etti. Bu gizli talep, işlemlerin yasal olmadığını düşündürmek aksine, Poisson'a sürecin gizli ve resmi işlediği hissini vererek tüm şüphelerini ortadan kaldırdı.

Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

PARAYI ALIP ŞEHİRDEN AYRILDI

Andre Poisson, hem Eyfel Kulesi'nin hurda bedelini hem de talep edilen ek ödemeyi nakit olarak teslim etti. Yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık 350 milyon dolarlık devasa ihaleyi aldığını düşünen Poisson, ödemeyi yaptıktan kısa süre sonra durumun farkına vardı. Parayı teslim alan Lustig ise zaman kaybetmeden Viyana'ya gitti. Gerçeği anlayan iş insanı, itibar kaybetme ve alay konusu olma korkusuyla durumu polise dahi bildiremedi.

Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

İKİNCİ İHALE DENEMESİ

Kurbanının sessiz kalmasından cesaret alan Lustig, bir ay sonra Paris'e geri dönerek aynı süreci başka hurdacılara tekrarladı. Ancak bu kez durum fark edilip yetkililere bildirildiği için hızla ABD'ye kaçmak zorunda kaldı.

Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

Lustig, 1935 yılına kadar yetkililerden kaçarak dolandırıcılık yapmaya devam etti ve 28 Eylül 1935'te yolun sonuna geldi. FBI (Federal Soruşturma Bürosu) tarafından yakalanan Lustig, New York'ta yapılan mahkemede 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezasını çekmek için Alcatraz Hapishanesi'ne gönderildi. Lustig, cezaevine girdikten 2 yıl sonra zatürre geçirdi ve hayatını kaybetti.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!
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