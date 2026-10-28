Eyfel Kulesi’ni hurda diye iki kez sattı: Tarihin en cüretkâr dolandırıcısı!

PARAYI ALIP ŞEHİRDEN AYRILDI

Andre Poisson, hem Eyfel Kulesi'nin hurda bedelini hem de talep edilen ek ödemeyi nakit olarak teslim etti. Yapılan görüşmelerin ardından yaklaşık 350 milyon dolarlık devasa ihaleyi aldığını düşünen Poisson, ödemeyi yaptıktan kısa süre sonra durumun farkına vardı. Parayı teslim alan Lustig ise zaman kaybetmeden Viyana'ya gitti. Gerçeği anlayan iş insanı, itibar kaybetme ve alay konusu olma korkusuyla durumu polise dahi bildiremedi.