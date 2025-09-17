Haberler Yaşam Haberleri Eylül ayı emekli promosyon yarışı kızıştı! Kamu ve özel bankalarda emekliye en yüksek promosyon hangi banka veriyor?
Giriş Tarihi: 17.9.2025 12:21

Bankaların emekli promosyon kampanyaları Eylül 2025 itibarıyla yeniden şekillendi. Maaşını bankaya taşıyan emeklilere 30 bin TL’ye yaklaşan promosyon ödemeleri sunuluyor. Devlet bankaları ve özel bankalar tarafından açıklanan yeni kampanyalar kapsamında maaş tutarına göre promosyon miktarları farklılık gösteriyor. Peki, En yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte güncel promosyon listesi.

Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemelerinde Eylül 2025 rakamları belli oldu. Kamu bankaları ve özel bankalar, emekli maaşını taşıyanlara cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bazı bankalar maaş miktarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan promosyon imkanı sağlarken, bazıları ise 27 bin TL'ye ulaşan ödemelerle öne çıkıyor. Peki, Eylül 2025 hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?

2025 BANKALARIN PROMOSYON TUTARLARI NE KADAR?

1 Eylül'den itibaren bankalar, emeklilere yönelik promosyon kampanyalarını güncelledi.

Açıklanan rakamların artmasıyla birlikte bankalar arasındaki rekabet de hız kazandı. Emeklilere sunulan promosyon tutarları 27 bin TL'ye kadar yükseldi.

İşte bankaların güncel promosyon ödemeleri:

HALKBANK

Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

İŞ BANKASI

Emekli Promosyon Kampanyası, 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan veya halihazırda emekli maaşını İş Bankası'ndan alan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) için geçerlidir.


Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
9.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap...

YAPI KREDİ

15 Haziran 2025 – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında SGK Promosyon Taahhüdü veren tüm emekliler 27.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Aylık Net
Maaş Tutarı		 Maaş
Promosyon
Tutarı		 Ek Ödül Toplam
Promosyon
Fatura
Talimatı		 Kredi Kartı
Harcaması		 Dijital
Aktiflik
0 - 9.999 TL 6.250 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 12.250 TL
10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL 3.000 TL 3.000 TL 2.000 TL 18.000 TL
15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 4.000 TL 4.000 TL 2.000 TL 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri 15.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 2.000 TL 27.000 TL

GARANTİ BBVA

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Eylül 2025'tir.

Emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alana 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı

15.000 TL'ye kadar nakit promosyon

Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL

2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL

Yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus

TEB

Emeklileri 21.000 TL'ye Varan Promosyon bekliyor.

Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca buradan almayı taahhüt eden müşterilere toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor.

2 veya üzeri vereceğiniz(Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

İNG

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL' ye Varan Nakit Promosyon!

Kampanya 16.07.2025 ile 30.09.2025 tarihleri arasında DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile DenizBank'tan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

