Eylül ayı emekli promosyon yarışı kızıştı! Kamu ve özel bankalarda emekliye en yüksek promosyon hangi banka veriyor?

Emeklilerin merakla beklediği promosyon ödemelerinde Eylül 2025 rakamları belli oldu. Kamu bankaları ve özel bankalar, emekli maaşını taşıyanlara cazip kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bazı bankalar maaş miktarına göre ek koşulsuz 15 bin TL'ye varan promosyon imkanı sağlarken, bazıları ise 27 bin TL'ye ulaşan ödemelerle öne çıkıyor. Peki, Eylül 2025 hangi banka en yüksek emekli promosyonunu veriyor?