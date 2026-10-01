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Giriş Tarihi: 1.10.2026 16:35

Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK enflasyon verileri için tarih belli!

Eylül ayının geride kalmasıyla birlikte gözler TÜİK’in açıklayacağı Eylül ayı enflasyonu verilerine çevrildi. Aylık ve yıllık oranların belli olmasıyla kira artışından maaş hesaplamalarına kadar birçok kalemi etkileyen veriler de belli olacak. Peki, Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak?

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Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK enflasyon verileri için tarih belli!
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Eylül ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin tahminleri de paylaşılmaya başladı. Piyasalar, Eylül ayı enflasyonu ile birlikte aylık ve yıllık oranların nasıl şekilleneceğine odaklanırken, açıklama öncesi beklenti anketleri de vatandaşlar tarafından dikkat çekti.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayının enflasyon verileri 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları da belli olacak. Açıklamanın saat 10.00'da yapılması bekleniyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Eylül ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentileri de belli oldu. Aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplanırken, tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 31,51'den yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyor.

Eylül ayında enflasyon ne kadar olacak? Ekonomistlerin beklentileri belli oldu

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AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,79 olarak kaydedildi.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NELERİ ETKİLEYECEK?

Eylül verilerinin açıklanmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları yeniden güncellenecek. Aynı zamanda on iki aylık ortalama da belli olacak. Bu oran, kira artış hesaplamalarında kullanılan güncel veriler arasında yer alıyor.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Eylül ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE sonuçları, TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Verilerin yayımlanmasının ardından aylık ve yıllık enflasyon oranları ile üretici fiyatlarındaki değişim de netleşmiş olacak.

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Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK enflasyon verileri için tarih belli!
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