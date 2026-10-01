Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK enflasyon verileri için tarih belli!

Eylül ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin tahminleri de paylaşılmaya başladı. Piyasalar, Eylül ayı enflasyonu ile birlikte aylık ve yıllık oranların nasıl şekilleneceğine odaklanırken, açıklama öncesi beklenti anketleri de vatandaşlar tarafından dikkat çekti.
Eylül ayının enflasyon verileri 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak. TÜİK tarafından yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi verileriyle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları da belli olacak. Açıklamanın saat 10.00'da yapılması bekleniyor.
Eylül ayı enflasyonu öncesinde ekonomistlerin beklentileri de belli oldu. Aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 2,18 olarak hesaplanırken, tahminler yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişti.
Beklentilerin gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun yüzde 31,51'den yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyor.
TÜİK verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,79 olarak kaydedildi.
Eylül verilerinin açıklanmasıyla birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları yeniden güncellenecek. Aynı zamanda on iki aylık ortalama da belli olacak. Bu oran, kira artış hesaplamalarında kullanılan güncel veriler arasında yer alıyor.
Eylül ayına ilişkin TÜFE ve Yİ-ÜFE sonuçları, TÜİK'in resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Verilerin yayımlanmasının ardından aylık ve yıllık enflasyon oranları ile üretici fiyatlarındaki değişim de netleşmiş olacak.