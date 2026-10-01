Eylül ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK enflasyon verileri için tarih belli!

AĞUSTOS AYI ENFLASYONU NE KADAR OLDU?

TÜİK verilerine göre ağustos ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,79 olarak kaydedildi.