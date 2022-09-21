Eylül ayı FED faiz kararı AÇIKLANDI! FED faiz kararı ne oldu, faiz artırımı kaç oldu? İşte eylül ayı toplantı sonucu

FED faiz kararı sonucu açıklandı. Başkan Jerome Powell'ın açıklaması ile belli olan 2022 Eylül ayı FED faiz kararı altın, kripto para, döviz gibi birçok piyasada etkili olacak. En son gerçekleşen FED toplantısı ardından 75 baz puanlık faiz artırımı yapılmış ve politika faizi yüzde 2.25-2.50 aralığına çekilmişti. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne oldu, beklenti ne yöndeydi? İşte, FED faiz kararı eylül 2022 rakamları...

FED FAİZ KARARI SON DAKİKA BELLİ OLDU!

Yılbaşında belli olan FED toplantı tarihleri arasında yer alan Eylül toplantısı gerçekleşiyor. FED faiz kararı eylül 2022 ne zaman açıklanacak, ne olur, altını nasıl etkiler soruları yanıt arıyor.

İşte, detaylar...