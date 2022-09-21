Eylül ayı FED faiz kararı AÇIKLANDI! FED faiz kararı ne oldu, faiz artırımı kaç oldu? İşte eylül ayı toplantı sonucu

FED faiz kararı sonucu açıklandı. Başkan Jerome Powell'ın açıklaması ile belli olan 2022 Eylül ayı FED faiz kararı altın, kripto para, döviz gibi birçok piyasada etkili olacak. En son gerçekleşen FED toplantısı ardından 75 baz puanlık faiz artırımı yapılmış ve politika faizi yüzde 2.25-2.50 aralığına çekilmişti. Peki, Eylül ayı FED faiz kararı ne oldu, beklenti ne yöndeydi? İşte, FED faiz kararı eylül 2022 rakamları...
FED FAİZ KARARI SON DAKİKA BELLİ OLDU!
Yılbaşında belli olan FED toplantı tarihleri arasında yer alan Eylül toplantısı gerçekleşiyor. FED faiz kararı eylül 2022 ne zaman açıklanacak, ne olur, altını nasıl etkiler soruları yanıt arıyor.
İşte, detaylar...
FED FAİZİ 75 PUAN ARTIRILDI!
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentilere paralel 75 baz puan artırdı. Banka fonlama faiz aralığını böylece yüzde 3,00-3,25 aralığına çekmiş oldu. Fed Haziran ve Temmuz ayı toplantısında da faizi 75 baz baz puan artırdı. Toplamda yapılan 225 baz puanlık bu faiz artışları 1980'lerin başından beri en yüksek faiz artışları olarak kayıtlara geçti.
EYLÜL FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ
Sene başından bu yana faiz artırımı olacağı yönünde sinyaller veren Başkan Jerome Powell, geçtiğimiz ay katıldığı sempozyumda artırımın gelecek oranlara göre gerçekleşeceğini açıklamıştı.
25-75 puan arasında artırım yapan ABD Merkez Bankası'nın bu ay da 75 puan artırıma gideceği öngörülüyor.
Jackson Hole Toplantısında konuşan Powell şunları kaydetmişti:
"Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur"
FED'E RAĞMEN ENFLASYON HIZ KESMİYOR
Fed'in para politikasında belirleyici olacak ABD enflasyon verisi açıklandı. Dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de tüm sıkı para politikası ve faiz artırımlarına rağmen enflasyon Ağustos ayında hız kesmedi.
ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI
Enflasyon Ağustos ayında ABD'de yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşerek beklentilerin üzerinde seyretti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 7,9-8 civarında gerçekleşeceği yönündeydi.