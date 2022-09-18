Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB toplantı takvimi ile Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşların gündeminde. Ülkedeki ekonomiyi derinden ilgilendiren TCMB faiz kararı, gelecek hafta açıklanacak. vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde sorusunu yöneltiyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.
İşte, eylül ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…
2022 EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
22 Eylül 2022 tarihinde yapılacak toplantı ardından alınan karar kamuoyu ile paylaşılacak.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası alınan karar FED faiz kararı ile aynı gün açıklanmış olacak.
GEÇTİĞİMİZ AY FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
2022 Ağustos dönemi TCMB PPK toplantısı sonrası piyasara yön verecek faiz kararı ve metni yayımlandı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası Para Politikası Kurulu, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 düzeyine çekti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası Temmuz sonrası bu toplantıda küresel ekonomilerde için 'Resesyon' vurgusunu daha güçlü kullandı.