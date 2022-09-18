Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB toplantı takvimi ile Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde?

Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu vatandaşların gündeminde. Ülkedeki ekonomiyi derinden ilgilendiren TCMB faiz kararı, gelecek hafta açıklanacak. vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı ne olur, beklenti ne yönde sorusunu yöneltiyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI BEKLENİYOR!

Ekonomide birçok kalemi etkileyecek faiz kararı her ay kararlaştırılan toplantı tarihi ardından belli oluyor ve kamuoyu ile paylaşılıyor.

İşte, eylül ayı TCMB faiz kararı toplantısı hakkında merak edilenler…