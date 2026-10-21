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Giriş Tarihi: 21.10.2026 15:51

Eylül doğumlular lider, Şubat doğumlular azınlıkta: İşte dünyanın en yaygın ve en nadir burçları

Astrolojik takvim her burca yıl içinde eşit süre tanısa da küresel doğum istatistikleri bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor. İnsan biyolojisi, mevsimsel etkenler ve tatil dönemlerinin etkisiyle dünyadaki burç dağılımı oldukça şaşırtıcı bir dengesizlik gösteriyor. Nüfus sayımları ve doğum grafiklerine göre belirlenen dünyanın en yaygın ve en nadir görülen burçları açıklandı.

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Eylül doğumlular lider, Şubat doğumlular azınlıkta: İşte dünyanın en yaygın ve en nadir burçları
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Dünya genelinde yürütülen geniş kapsamlı nüfus istatistikleri ve doğum grafikleri, astroloji tutkunlarının merakla beklediği küresel burç dağılımını gün yüzüne çıkardı. Teoriye göre 12 burcun nüfusa eşit dağılması beklenirken, sosyolojik alışkanlıklar ve iklim şartları bu dengeyi tamamen değiştiriyor. Küresel verilere göre bazı burçlar milyarlarca kişilik devasa bir topluluğun parçasıyken, bazıları ise takvimdeki gün azlığı ve mevsimsel koşullar nedeniyle adeta birer "azınlık" konumunda yer alıyor.

TEORİ İLE GERÇEK ARASINDAKİ FARK: BURÇ SAYILARI NEDEN EŞİT DEĞİL?

Astrolojik haritalarda her burcun güneş transit süresi yaklaşık 30 gün olarak hesaplanır. Matematiksel olarak bakıldığında, dünya nüfusunun her bir burca ortalama %8,3 oranında eşit dağılması beklenir. Ancak küresel epidemiyoloji ve nüfus bilimi (demografi) verileri, insan neslinin doğum zamanlamalarında belirgin kümelenmeler olduğunu kanıtlıyor.

İnsan biyolojisi, iklim koşulları, kış aylarında evde geçirilen sürelerin artması ve resmi tatillerdeki planlı doğum ertelemeleri, burç popülasyonlarının temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

ZİRVEDEKİ KALABALIK: DÜNYADA EN ÇOK HANGİ BURÇ VAR?

Dünya genelindeki doğum kayıtları incelendiğinde, yılın belirli dönemlerinde hastanelerde büyük bir yoğunluk yaşandığı görülüyor. Bu yoğunluk, bazı burçların küresel ölçekte açık ara önde olmasını sağlıyor:

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1. Başak Burcu (En Yaygın): Küresel istatistiklere göre dünya nüfusunda en yüksek paya sahip olan burç Başak'tır. Doğumların özellikle Ağustos sonu ile Eylül ayı boyunca tavan yapması bu durumun ana nedenidir

2. Aslan ve Akrep Burçları: Başak burcunun hemen arkasından Aslan ve Akrep geliyor.

COĞRAFİ ETKEN: YARIMKÜREYE GÖRE DEĞİŞEN DENGELER

Burç yoğunlukları tüm dünyada tek bir şablona uymaz. Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre arasında mevsimlerin tam tersi yaşanması, doğum oranlarını da doğrudan etkiler:

Kuzey Yarımküre (Türkiye, Avrupa, ABD): Eylül ayında (Başak) büyük bir doğum patlaması yaşanmaktadır.

Güney Yarımküre (Avustralya, Brezilya, Güney Afrika): Mevsimsel döngülerin farklılığı nedeniyle doğum oranları kendi sonbahar başlangıçları olan Mart ve Nisan aylarında (Koç ve Boğa) tepe noktasına ulaşır.

Küresel ölçekte bakıldığında ise Kuzey Yarımküre'nin nüfus yoğunluğu çok daha fazla olduğu için genel dünya sıralamasını esas olarak Kuzey Yarımküre'deki doğum eğilimleri belirlemektedir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Eylül doğumlular lider, Şubat doğumlular azınlıkta: İşte dünyanın en yaygın ve en nadir burçları
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