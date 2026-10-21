Eylül doğumlular lider, Şubat doğumlular azınlıkta: İşte dünyanın en yaygın ve en nadir burçları

Dünya genelinde yürütülen geniş kapsamlı nüfus istatistikleri ve doğum grafikleri, astroloji tutkunlarının merakla beklediği küresel burç dağılımını gün yüzüne çıkardı. Teoriye göre 12 burcun nüfusa eşit dağılması beklenirken, sosyolojik alışkanlıklar ve iklim şartları bu dengeyi tamamen değiştiriyor. Küresel verilere göre bazı burçlar milyarlarca kişilik devasa bir topluluğun parçasıyken, bazıları ise takvimdeki gün azlığı ve mevsimsel koşullar nedeniyle adeta birer "azınlık" konumunda yer alıyor.
Astrolojik haritalarda her burcun güneş transit süresi yaklaşık 30 gün olarak hesaplanır. Matematiksel olarak bakıldığında, dünya nüfusunun her bir burca ortalama %8,3 oranında eşit dağılması beklenir. Ancak küresel epidemiyoloji ve nüfus bilimi (demografi) verileri, insan neslinin doğum zamanlamalarında belirgin kümelenmeler olduğunu kanıtlıyor.
İnsan biyolojisi, iklim koşulları, kış aylarında evde geçirilen sürelerin artması ve resmi tatillerdeki planlı doğum ertelemeleri, burç popülasyonlarının temel belirleyicileri arasında yer alıyor.
1. Başak Burcu (En Yaygın): Küresel istatistiklere göre dünya nüfusunda en yüksek paya sahip olan burç Başak'tır. Doğumların özellikle Ağustos sonu ile Eylül ayı boyunca tavan yapması bu durumun ana nedenidir
2. Aslan ve Akrep Burçları: Başak burcunun hemen arkasından Aslan ve Akrep geliyor.
Burç yoğunlukları tüm dünyada tek bir şablona uymaz. Kuzey Yarımküre ile Güney Yarımküre arasında mevsimlerin tam tersi yaşanması, doğum oranlarını da doğrudan etkiler:
Kuzey Yarımküre (Türkiye, Avrupa, ABD): Eylül ayında (Başak) büyük bir doğum patlaması yaşanmaktadır.
Güney Yarımküre (Avustralya, Brezilya, Güney Afrika): Mevsimsel döngülerin farklılığı nedeniyle doğum oranları kendi sonbahar başlangıçları olan Mart ve Nisan aylarında (Koç ve Boğa) tepe noktasına ulaşır.
Küresel ölçekte bakıldığında ise Kuzey Yarımküre'nin nüfus yoğunluğu çok daha fazla olduğu için genel dünya sıralamasını esas olarak Kuzey Yarımküre'deki doğum eğilimleri belirlemektedir.