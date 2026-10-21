Eylül doğumlular lider, Şubat doğumlular azınlıkta: İşte dünyanın en yaygın ve en nadir burçları

Kuzey Yarımküre (Türkiye, Avrupa, ABD): Eylül ayında (Başak) büyük bir doğum patlaması yaşanmaktadır.

Güney Yarımküre (Avustralya, Brezilya, Güney Afrika): Mevsimsel döngülerin farklılığı nedeniyle doğum oranları kendi sonbahar başlangıçları olan Mart ve Nisan aylarında (Koç ve Boğa) tepe noktasına ulaşır.

Küresel ölçekte bakıldığında ise Kuzey Yarımküre'nin nüfus yoğunluğu çok daha fazla olduğu için genel dünya sıralamasını esas olarak Kuzey Yarımküre'deki doğum eğilimleri belirlemektedir.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör