EYLÜL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?

DENİZBANK

Maaşını üç yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle 18 bin TL'ye kadar ilave ödeme alınabiliyor.

Tüm fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.