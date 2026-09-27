EYLÜL EMEKLİ PROMOSYONLARI 2026 | Hangi banka ne kadar promosyon veriyor, en yüksek ödeme kaç TL?

Eylül ayının sonuna yaklaşılırken emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı sürüyor. Maaş aralığına göre değişen ödemelerle birlikte bankaların sunduğu güncel rakamlar da yeniden karşılaştırılmaya başlandı. Yeni banka arayışında olanlar ise ödeme miktarının yanı sıra kampanyalardan yararlanmak için istenen şartlara da dikkat ediyor.
Maaşını üç yıl boyunca DenizBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon sunuluyor. Kredili Mevduat Hesabı kullanımı, iki otomatik fatura ödeme talimatı ve aktif kredi kartı gibi ek koşulların yerine getirilmesiyle 18 bin TL'ye kadar ilave ödeme alınabiliyor.
Tüm fırsatlardan yararlanan emekliler için toplam promosyon tutarı 30 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Kampanya 30 Eylül 2026'ya kadar devam ediyor.
Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara aylık tutarına göre 15 bin TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon veriliyor. Ek kampanyalardan yararlanan emekliler için toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Promosyonun yanında para transferlerinde masrafsız işlem, ihtiyaç kredisinde yüzde 3,48'den başlayan faiz oranı ve Turuncu Ekstra kapsamında farklı bankacılık avantajları da sunuluyor.
Emeklilere sunulan temel maaş promosyonu, ek fırsatlarla birlikte 35 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Vadesiz hesap, kredi kartı bonusu, sigorta, Kredili Mevduat Hesabı (KMH) ve otomatik fatura talimatı gibi ürün ve hizmetlerden yararlananlar ilave ödemelerden faydalanabiliyor.
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara aylık tutarına göre farklı promosyon ödemeleri sunuluyor.
10 bin TL'ye kadar maaş alanlara: 6 bin 250 TL
10 bin-15 bin TL arasında maaş alanlara: 10 bin TL
15 bin-20 bin TL arasında maaş alanlara: 12 bin 500 TL
20 bin TL ve üzeri maaş alanlara: 15 bin TL
Nakit promosyona ek olarak Bonus veya Paracard ile 2 bin TL harcamaya 6 bin TL, Avans Hesap'tan 2 bin TL harcamaya 2 bin TL ve yeni sigorta poliçesine 2 bin TL bonus veriliyor. Tüm koşulların karşılanması halinde toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ve 20 bin TL veya üzerinde aylık alanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Kampanya kapsamında fatura ödeme talimatına 1.000 TL nakit ödül, yeni kredi kartıyla belirlenen harcama koşullarının karşılanması halinde ise 9 bin TL'ye varan MaxiPuan sunuluyor. Ek avantajlarla birlikte toplam ödeme 25 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Kampanyadan 30 Eylül 2026'ya kadar yararlanılabiliyor.
Maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 30 bin TL'ye varan promosyon fırsatı sunuluyor. 20 bin TL'nin üzerindeki aylıklarda temel ödeme 15 bin TL olurken fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi ek koşullarla 5 bin TL'ye kadar ilave ödül alınabiliyor.
Bunlara ek olarak dijital aktiflik şartını yerine getiren emeklilere maaş tutarından bağımsız 2 bin TL nakit ödül veriliyor. Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olanlar ise kampanya kodunu kullanmaları halinde harcama şartı aranmadan kredi kartına 3 bin TL ek nakit kazanabiliyor. Böylece tüm fırsatlarla birlikte toplam tutar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.