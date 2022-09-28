Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE – TÜFE ve enflasyon beklentisi kaç oldu?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.