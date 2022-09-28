Eylül enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? TÜİK ile TEFE – TÜFE ve enflasyon beklentisi kaç oldu?

Geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 80,21 oranına çekilen enflasyon oranı Eylül ayı için sorgulanıyor. Verilerin TÜİK tarafından açıklanması ile TEFE-TÜFE ve kira artış oranı gibi rakamlar da ortaya çıkıyor. Enflasyon ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ayın kaçında soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 eylül enflasyon beklentisi ne yönde? İşte, enflasyon oranı Eylül 2022 hakkında tüm merak edilenler…
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK enflasyon oranları, bu ayda 3 Ekim 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacak.
Rakamlar, TÜİK resmi sitesinden duyurulacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %80,21, aylık %1,46 oldu
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %143,75, aylık %2,41 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,41, bir önceki yılın Aralık ayına göre %74,13, bir önceki yılın aynı ayına göre %143,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %105,39 artış gösterdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,73 oldu.
Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.
Geçen ay yüzde 3,28 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,98'e geriledi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 70,6'dan yüzde 67,73'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 41,99'dan yüzde 36,73'e, 24 ay sonrası için de yüzde 24,35'ten 20,63'e indi.