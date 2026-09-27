Eymen’in kasları erimeden sesini duyun!

Kayseri
'de ölümcül kas erimesi hastalığı Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden 4 yaşındaki Eymen Altaş'ın yurt dışındaki gen tedavisi için zaman giderek daralıyor. Türkiye'de tedavisi bulunmayan bu hastalık için başlatılan valilik onaylı yardım kampanyasında, 14 ay geride kalmasına rağmen henüz yüzde 12'lik seviyeye ulaşılabildi. Yaklaşık 3 milyon dolarlık (136 milyon TL) tedavi bütçesinin sadece 357 bin dolarını toplayabilen Altaş ailesi, seslerini duyurabilmek için hayırseverlere çağrıda bulunuyor. Eymen'in kas kayıplarının başladığını belirten anne Özlem Altaş, evladının günden güne eridiğini ve akranları gibi koşup oynamasını istediğini söyledi. İkinci valilik izninin bitmesine 10 ay kalan küçük Eymen, eğer gerekli bütçe tamamlanamazsa tekerlekli sandalyeye mahkum kalma ve ilerleyen süreçte kalp ile solunum kaslarının zarar görme riskiyle karşı karşıya. Aile, tüm Türkiye'den acil destek bekliyor.