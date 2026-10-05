Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik operasyonda yeni gelişme! Belediye Başkanı Özmen’e tutuklama talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de içerisinde bulunduğu 28 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 11 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör