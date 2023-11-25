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Giriş Tarihi: 26.11.2023

Eyüpsultan Belediyesi’nden örnek enerji santrali

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Eyüpsultan Belediyesi’nden örnek enerji santrali
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ağaçlı Mahallesi'nde kurulan güneş enerjisi santrali ile belediyenin tüm kurumlarının elektrik ihtiyacı karşılanacak. 4 bin 700 KWE gücünde yapılan güneş enerjisi santrali ile yıllık 6 bin 594 MWH elektrik üretecek. 2 bin 198 hanenin tüketimine denk üretim sağlanırken, bu sayede ayrıca yaklaşık 10 bin 400 ağacın 1 yılda engelleyeceği 4 bin 274 ton karbondioksit de santral sayesinde engellenecek. İstanbul'da kurulan en büyük güneş enerjisi santralinden biri olacak olan merkezin yenilenebilir enerji üretiminde yerel yönetimlerde örnek olacak.

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Eyüpsultan Belediyesi’nden örnek enerji santrali
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