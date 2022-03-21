Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı

BAŞKAN DENİZ KÖKEN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA EŞLİK ETTİ

Cami avlusunda yapılan çalışmalara refakat eden Başkan Deniz Köken, Ramazan denilince akla ilk gelen beldenin Eyüpsultan olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Pandemiden dolayı iki Ramazan'ımızı yapamadık. Bugün Ramazan hazırlıklarına başladık. İki yıl aradan sonra Eyüpsultan'da vatandaşlarımızı Ramazan'la buluşturacağız. Biliyorsunuz Ramazan denince İstanbul'da en önemli nokta Eyüpsultan. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımızı Ramazan Ayı'nda Eyüpsultan'da en iyi şekilde ağırlamak için çalışmalarımıza başladık, hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün Eyüpsultan Camii Meydanı ve cami içerisini gül suyu ile yıkadık. Ramazan boyunca her sabah Eyüp Sultan Camii'nin iç ve dış avlusu gül suyu ile yıkanacak."