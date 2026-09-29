Eyüpsultan Camii’nde silah paniği! Havaya 4 el ateş açmıştı: Saldırının sebebi belli oldu!

İstanbul'da 28 Eylül günü Eyüpsultan Camii'nde ikindi vakti toplanan cemaatte Servet A. ve Alper M.Ç. beraber saf tuttu. Namazın başladığı sırada birbiriyle tartışan ikili, namazın tamamlanmasının ardından kavgaya devam etti. Kavganın büyütmesiyle Alper M.Ç., üzerinde bulundurduğu silahı çıkararak 4 el ateş etti.
YÜZÜNE TÜKÜRDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETMİŞ
Cami cemaatinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan 2 şüpheli de gözaltına alınarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorgulanan şüphelilerden silahı ateşleyen Alper M.Ç.'nin; kendisine Servet A.'nın tükürdüğü, "Sen kafirsin" demesi üzerine ruhsatlı silahını ateşlediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.