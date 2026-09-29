Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan Camii'nde silah paniği! Havaya 4 el ateş açmıştı: Saldırının sebebi belli oldu!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 16:29 Son Güncelleme: 29.09.2026 16:45

Eyüpsultan Camii'nde silah paniği! Havaya 4 el ateş açmıştı: Saldırının sebebi belli oldu!

İstanbul Eyüpsultan Camii'nde çıkan kavgada yürekleri ağza getirmişti. Ruhsatlı silahıyla havaya 4 el ateş açan Alper M.Ç. (41) ile tartıştığı Servet A. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında çıkan tartışmanın, yan yana namaz kıldıkları sırada gerçekleştiği öğrenilirken saldırının sebebi belli oldu. İşte detaylar…

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Eyüpsultan Camii’nde silah paniği! Havaya 4 el ateş açmıştı: Saldırının sebebi belli oldu!
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İstanbul'da 28 Eylül günü Eyüpsultan Camii'nde ikindi vakti toplanan cemaatte Servet A. ve Alper M.Ç. beraber saf tuttu. Namazın başladığı sırada birbiriyle tartışan ikili, namazın tamamlanmasının ardından kavgaya devam etti. Kavganın büyütmesiyle Alper M.Ç., üzerinde bulundurduğu silahı çıkararak 4 el ateş etti.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Cami cemaatinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan 2 şüpheli de gözaltına alınarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorgulanan şüphelilerden silahı ateşleyen Alper M.Ç.'nin; kendisine Servet A.'nın tükürdüğü, "Sen kafirsin" demesi üzerine ruhsatlı silahını ateşlediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cami imamının ise ateşlenen kurşunlardan dolayı caminin zarar gördüğünü belirterek şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #EYÜPSULTAN

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Eyüpsultan Camii'nde silah paniği! Havaya 4 el ateş açmıştı: Saldırının sebebi belli oldu!
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