Eyüpsultan Camii’nde silah paniği! Havaya 4 el ateş açmıştı: Saldırının sebebi belli oldu!

YÜZÜNE TÜKÜRDÜĞÜ İÇİN ATEŞ ETMİŞ

Cami cemaatinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Yaralananın olmadığı öğrenilirken kavgaya karışan 2 şüpheli de gözaltına alınarak Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorgulanan şüphelilerden silahı ateşleyen Alper M.Ç.'nin; kendisine Servet A.'nın tükürdüğü, "Sen kafirsin" demesi üzerine ruhsatlı silahını ateşlediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.