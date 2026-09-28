Eyüpsultan Camii’nde silah paniği! Havaya 4 el ateş etti

Edinilen bilgilere göre, Eyüpsultan Camii'nde namaz kılındığı sırada S.A. (38) ile A.M.Ç. (41) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine A.M.Ç., kavgayı ayırmak amacıyla üzerinde bulunan ruhsatlı silahı çıkardı.

HAVAYA 4 EL ATEŞ ETTİ

A.M.Ç.'nin silahını çıkararak havaya 4 el ateş ettiği belirlendi. Silah seslerinin duyulması üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olay yerine kısa sürede ulaşan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.M.Ç.'yi kullandığı ruhsatlı silahla birlikte yakaladı. Yapılan kontrollerde olayda herhangi bir vatandaşın yaralanmadığı belirlendi. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör