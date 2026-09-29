Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! İlk çarpışmalarından sonra yollarına devam ettiler: İkincisinde birbirlerine saldırdılar!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 15:46

Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! İlk çarpışmalarından sonra yollarına devam ettiler: İkincisinde birbirlerine saldırdılar!

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kaza akıllara durgunluk verdi. İki sürücü karıştıkları maddi hasarlı olayın ardından uzlaşıp yollarına devam etti. Kazaya karışan sürücülerden biri birkaç metre ilerideki trafik ışıklarında aniden geri manevra yaparak, kazaya karışan diğer otomobile çarptı. İlk kazada uzlaşan sürücüler arasında bu kez kavga çıktı. Yaşananlar aynı istikamette ilerleyen otomobilin araç kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Eyüpsultan’da akılalmaz kaza! İlk çarpışmalarından sonra yollarına devam ettiler: İkincisinde birbirlerine saldırdılar!
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Olay, geçtiğimiz günlerde saat 20.15 sıralarında Eyüpsultan Çiçek Suyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre caddede seyir halinde olan iki otomobilin karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kazanın ardından araçlarından inen sürücüler, aralarında konuşarak uzlaştı ardından da olay yerinden ayrıldı.

GERİ MANEVRA SIRASINDA YENİDEN ÇARPTI

Her iki araç da hareket ettikten birkaç metre sonra ilerideki trafik ışıklarında durdu. Kırmızı ışıkta durdukları sırada, öndeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden geri viteste arkada bulunan araca çarptı. Kısa süre önce uzlaştığı aracın sürücüsünün yeniden kendisine çarpmasıyla kısa bir şaşkınlık yaşayan sürücü, hızla aracından indi öndeki otomobil sürücüsüne saldırdı. İki sürücü arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.

O ANLAR ARAÇ KAMERASINDA

Yaşananlar, aynı istikamette seyir halinde olan bir başka otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde araçların trafik ışıklarında durduğu, öndeki otomobilin aniden geri manevra yaparak arkadaki araca çarptığı, ardından da arkadaki sürücünün araçtan inip diğer otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar yer alıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EYÜPSULTAN #İSTANBUL #KAZA

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Eyüpsultan'da akılalmaz kaza! İlk çarpışmalarından sonra yollarına devam ettiler: İkincisinde birbirlerine saldırdılar!
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