Eyüpsultan’da akılalmaz kaza! İlk çarpışmalarından sonra yollarına devam ettiler: İkincisinde birbirlerine saldırdılar!

GERİ MANEVRA SIRASINDA YENİDEN ÇARPTI

Her iki araç da hareket ettikten birkaç metre sonra ilerideki trafik ışıklarında durdu. Kırmızı ışıkta durdukları sırada, öndeki otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle aniden geri viteste arkada bulunan araca çarptı. Kısa süre önce uzlaştığı aracın sürücüsünün yeniden kendisine çarpmasıyla kısa bir şaşkınlık yaşayan sürücü, hızla aracından indi öndeki otomobil sürücüsüne saldırdı. İki sürücü arasındaki kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu.