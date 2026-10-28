Eyüpsultan’da film gibi operasyon! Polis günlerce adım adım izledi: Durmadan arayan o isim cephaneliği deşifre etti

EVİNDEN ÇIKANLAR AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Bedran A.'nın evinin parka yürüme mesafesinde olduğunu belirleyen ekipler, Beştelsiz Mahallesi'ndeki adrese de operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 5x56 kalibre olduğu değerlendirilen 1 otomatik tüfek, pompalı tüfeğe ait 3 şarjör, 2 şarjöre ayrı ayrı yerleştirilmiş 11'er adet olmak üzere toplam 22 dolu kartuş, 1 pala, 4 bıçak ve gümüş renkli 48 mermi ele geçirildi. Silahlar ve diğer malzemeler muhafaza altına alındı.