Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan’da gecekondu alev alev yandı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.11.2026 05:40

Eyüpsultan’da gecekondu alev alev yandı: 1 ölü

Eyüpsultan’da, gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 1 kişi hayatını kaybederken, çatısı çöken gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
Eyüpsultan’da gecekondu alev alev yandı: 1 ölü
  • ABONE OL

Yangın, saat 02.00 sıralarında İslambey Mahallesi Mehmet Ali Ağa Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler gecekonduyu sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında gecekondunun çatısı çöktü. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

POLİS İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası geçimini kağıt toplayarak sağlayan bir kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri gecekonduda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından kişinin cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

#EYÜPSULTAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyüpsultan’da gecekondu alev alev yandı: 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA