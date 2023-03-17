Eyüpsultan’da Hilye-i Şerif sergisi açıldı

"Hem üç aylarımız hayırlara vesile olsun hem açacağımız Hilye-i Şerif sergimiz hayırlara vesile olsun. Haftaya inşallah Ramazan-ı Şerif ile müşerref olacağız. Biliyorsunuz bir afet yaşadık. Bu afetle ilgili o bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Afette kaybettiklerimize gani gani rahmet diliyorum. Bir daha yaşanmaması için Allah'a dua ediyoruz. Dua ediyoruz ama duanın yanında fiili olarak da bir takım tedbirleri almamız gerektiğini biliyoruz. Allah Resulü'nün hayatında çok güzel örnekler var. Allah Kur'an-ı Kerim'in çoğu yerinde, Allah'ı sevmenin yolunun Allah Resulü'ne uymaktan geçtiğini buyuruyor. Sergide emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve değerli sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Eyüpsultan kademe kademe sanat ve sanatçıların merkezi haline gelmeye devam edecek"