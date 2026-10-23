Eyüpsultan’da kolonları patladığı için mühürlenen bina havadan görüntülendi!

'ENKAZ ALTINDAN TOPLAMAK ZORUNDA KALABİLİRDİK'

Binada dairesi bulunan Cengiz Evyapan, çatlağın fark edilmesinin ardından yetkililerin hızlı şekilde harekete geçtiğini belirterek olası bir faciaya dikkat çekti. Evyapan, "Bize haber geldi. Gittik kontrol ettik. O dairede oturan kişi yapı denetime atınca resimleri, yapı denetim 24 saat geçmeden binayı mühürleyip boşalttılar. 22 ya da 21 daire olması lazım. 60 yıllık komşular. Evlatlarımız yakınlardaydı. Kimisi damadının yanına, kimisi kızının yanına gitti. Kimisi oğlunun, evladının yanına sığındı, ev arıyor" dedi.

Çatlağın fark edilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Evyapan, "Olayın olduğu dairede insanlar oturuyorlardı, gece olmuş zaten. Kızın yatak odasından ses gelerek kolon patlamış. O da fotoğraf çekip atıyor. Ama karşısındaki daire İstanbul dışında, anneme biz baktığımız için bizim evimiz boş kimse yoktu. Teras kattaki engelli komşumuz akrabasının yanında, o da evde yoktu. Boş olan evlerden bir tanesinde kolon patlama olayı olsaydı, bunu görmediğimiz için bildirme imkanımız da olmayacaktı. O gece olan bir sarsıntıda bu ev yıkılsaydı, biz bu insanlara 'buyurun çıkın mühürlüyoruz' demekten ziyade, enkaz altından toplamak zorunda kalma ihtimalimiz vardı" diye konuştu.