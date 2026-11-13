Eyüpsultan’da korku dolu anlar! Fırtına 4 katlı binanın çatısını uçurdu: ‘Deprem oluyor zannettim’

'DEPREM OLUYOR ZANNETTİM'

Cadde üzerinde dükkanı olan esnaf Gürhan Mıh, "Sabah 08.25 gibi iş yerime geldim. Kapının önündeyken 'çat' diye bir ses geldi. Bir an deprem oluyor zannettim. Sonra baktım araçların üzerine bu parçalar inmişti. Baştaki binanın çatısından kopan parçalar araçların üzerine düştü. O anda dışarı çıktım. İnsanlar geliyordu onları uyardım. Arkadaşlara seslendim. İşlek bir cadde hemen 112 acili aradım. İtfaiye ve polisler geldi yolu kapattılar. Araçların üzerinden parçaları kaldırıp yolu trafiğe açtılar. Şimdi belediye ekiplerini bekliyoruz" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör