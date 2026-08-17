Eyüpsultan’da oto galeri saldırısında 29 yaşındaki Ensar Sever ölmüştü: Kanlı infazda şoke eden detay! Meğer hedef...

Dehşet saçan olay, 30 Temmuz akşamı saat 21.55 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre plakasız motosikletle bir oto galerinin önüne gelen saldırgan, silahla iş yerine ateş açtı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan Ensar Sever (29), Enes S. (34), Onur G. (30) ve Onur H. (27), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ensar Sever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.