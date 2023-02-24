Haberler Yaşam Haberleri Eyüpsultan’da riskli yapılar tek tek yıkılıyor
Giriş Tarihi: 24.2.2023 16:46

Eyüpsultan’da riskli yapılar tek tek yıkılıyor

Türkiye depremin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Eyüpsultan Belediyesi de risk teşkil eden yapıların yıkımını gerçekleştirerek kentsel dönüşümle vatandaşların depreme karşı daha güvenilir yapılarda oturması amacıyla çalışmalara devam ediyor. Eyüpsultan’da yıkımı ve tahliyesi yapılmamış 403 binayı yıkarak ilçeyi güvenli hale getiriyor.

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Eyüpsultan’da riskli yapılar tek tek yıkılıyor

Kahramanmaraş merkez olmak üzere 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde hasara ve çok sayıda vatandaşın da hayatını kaybetmesine neden oldu.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması adına metruk ve riskli yapıları yıkıp, kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıklı, sağlıklı, modern binaların yapımını sürdürüyor.

Bu doğrultuda etkin çalışmalar yapılması için 2021 yılının Temmuz ayında Riskli Yapılar Birimi kuruldu.

451 RİSKLİ BİNA YIKILDI

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının Mart ayı itibarıyla ilçede riskli tespiti yapılmış, tahliye ve yıkımı gerçekleştirilmemiş toplamda 464 yapı bulunuyordu. Vatandaşların daha sağlam ve sağlıklı binalarda yaşaması hedefi doğrultusunda an itibarıyla bu yapılardan geriye sadece 13 adet yapı kaldı. Bu 13 adet yapının mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararları gereği yıkım henüz gerçekleştirilemedi ve mahkeme süreçleri de takip ediliyor.

186 RİSKLİ YAPI TAKİP ALTINDA

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Eyüpsultan ilçesi genelinde aktif riskli yapı sayısı 186 adet olup bu yapıların da kanunun vermiş olduğu tahliye ve yıkıma ilişkin süreçleri takip altında. Kanunun vermiş olduğu süresi içerisinde yıkımı gerçekleştirilmeyen yapılar Eyüpsultan Belediyesi tarafından yıkılmaya devam edilecek" denildi.

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Eyüpsultan’da riskli yapılar tek tek yıkılıyor
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