Eyüpsultan’da sağanak sonrası çile: Ev ve iş yerlerine kanalizasyon suyu doldu! Saatlerce İSKİ’yi aradılar...

Sağanak yağış, Eyüpsultan'da hayatı olumsuz etkiledi. Altyapı çalışması nedeniyle yapılan kazıda zarar gören kanalizasyon borusu, çukurun su dolmasıyla beraber ev ve iş yerlerine su basmasına sebep oldu. Vatandaşlar, mağduriyetin çalışma sırasında yapılan hata nedeniyle kaynaklandığını öne sürdü.
'İKİNCİ KEZ OLUYOR'
İş yerindeki ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten esnaf Aytaç Uzunlar, "Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyu alttan patladı. Perişan olduk. Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bu kazı başladığından beri bu ikinci oluyor. 5 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Günlerce temizlemeyle bitmez. Tahmini 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var" dedi.
'APARTMANIN İÇİ KANALİZASYON SUYU DOLU'
Meriç Özsarıgül ise, "Burada yaklaşık 1 aydır çalışma yapılıyor. Dün akşam apartmanı kanalizasyon suyu bastı. İtfaiye, polis, zabıtayı aradık. Elektrik kesildi. İSKİ geldi. Bir araç getirdiler, elektrikliymiş. Apartmanda elektrik olmadığı için suyu çekemediler. Dün akşam saat 22.00'den beri elektriğimiz yok. Ara ara suyumuz gidip geliyor. Apartmanın içi kanalizasyon suyu dolu. Çocuklar var, bebekler var, eşim hamile. Hijyen bakımından rezalet durumda. Kendimiz uğraşıyoruz. Sabah 8'den beri sürekli İSKİ'yi arıyoruz, saat 12 oldu daha yeni çalışmaya başladılar." ifadelerini kullandı.