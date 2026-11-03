Eyüpsultan’da sağanak sonrası çile: Ev ve iş yerlerine kanalizasyon suyu doldu! Saatlerce İSKİ’yi aradılar...

'İKİNCİ KEZ OLUYOR'

İş yerindeki ürünlerin kullanılamaz hale geldiğini belirten esnaf Aytaç Uzunlar, "Yüklenici firmanın hatasından dolayı lağım suyu alttan patladı. Perişan olduk. Bunun masrafını kim tazmin edecek? Bu kazı başladığından beri bu ikinci oluyor. 5 senedir buradayım, böyle bir şey görmedim. Günlerce temizlemeyle bitmez. Tahmini 600-700 bin liranın üzerinde zararımız var" dedi.