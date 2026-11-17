İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan Vardar Bulvarı'nda olay meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, kırmızı ışıkta bekleyen Ferhat Y.'nin bulunduğu araca yaklaşarak 16 el ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle Ferhat Y., ağır yaralandı. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ferhat Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Eyüpsultan'da otomobile silahlı saldırı: 1 ağır yaralı! | Video