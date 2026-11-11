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Giriş Tarihi: 11.11.2026 00:52

Eyüpsultan’da silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan’da sokakta duran 3 kişiye kimliği belirsiz şüpheli şahıslar tarafından silahla ateş edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

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İHA İHA
Eyüpsultan’da silahlı saldırı: Yaralılar var
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Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Merkez Mahallesi Ağaçlı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde duran 3 kişiye kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahla birden fazla kez ateş edildi.

Saldırı sonrası şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta şerit çekerek güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri ise sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #EYÜPSULTAN
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Eyüpsultan’da silahlı saldırı: Yaralılar var
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