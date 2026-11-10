Eyüpsultan’da tramvay çalışmasına vatandaşlardan tepki: Ağaçlar ve tarihi doku zarar görüyor

Eyüpsultan Bulvarı'nda tramvay hattı çalışmaları nedeniyle ağaçların taşınması için yaklaşık bir hafta önce çalışma başlatıldı. İlk olarak ağaçların dalları budandı. Daha sonra iş makineleriyle yerlerinden sökülen ağaçlar kamyonlara yüklendi. Eyüpsultan'da yaşayan bazı kişiler, sivil toplum platformları ve mahalle esnafı tramvay hattı projesinin mevcut durumuna ve ağaç kesimlerine dikkat çekmek üzere bir araya geldi. Eyüpsultan'da yaşayan Leyla Üstünel tarafından okunan basın açıklamasında, "Yapılacak olan T7 tramvay hattı ile Feshane'den Bayrampaşa meydan ulaşım bağlantısının sağlanması elbette önemli bir kazanımdır. Ancak yolların tek şeride düşmesi, kaldırımların daralması, ağaçların ve tarihi dokunun zarar görmesi göz önüne alındığında, projenin mevcut haliyle Eyüpsultan'dan götüreceklerinin getireceklerinden fazla olacağı kanaatindeyiz. Üstelik bu süreçte mahalle sakinlerinin, esnafın, kurumların ve sivil toplum platformlarının görüşlerine başvurulmadan ilerlenmesine itiraz ediyoruz. Eyüpsultan'ın geleceği, Eyüpsultanlılara sorulmadan belirlenemez" dedi.

YOL TEK ŞERİDE DÜŞECEK

Üstünel açıklamanın devamında, "Yapılacak T7 tramvay hattı nedeniyle, Feshane durağından Eyüpsultan meydana, Eyüpsultan meydandan Demirkapı'ya kadar 2 şerit olan yolların tek şeride düşeceği İBB yetkilileri tarafından belirtildi. İslambey'den, Bülbülderesi'nden sabah aracıyla işine aracıyla gitmek için çıkan vatandaşımız Haliç yönüne nasıl bağlanacak" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör