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Giriş Tarihi: 28.09.2026 05:29

Eyüpsultan'da yağmur sonrası toprak kaydı: 25 kişi tahliye edildi

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağışın ardından Eyüpsultan’da toprak kayması meydana geldi. Ekipler, bir apartmanda yaşayan 25 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.

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DHA
Eyüpsultan’da yağmur sonrası toprak kaydı: 25 kişi tahliye edildi
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Olay, Merkez Mahallesi Sayfiye Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da akşam saatlerinde başlayarak etkili olan sağanağın ardından sokaktaki yeşil alanda toprak kayması meydana geldi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri de bina ve çevresini inceleyerek kontrol etti. Bir süre inceleme yapan ekipler, kayan toprağın yanında bulunan binadaki 25 kişiyi tahliye etti. Toprağın kaydığı alanda ve tahliye edilen binada gündüz saatlerinde ekiplerin inceleme yapacağı öğrenildi.

#EYÜPSULTAN #İSTANBUL

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Eyüpsultan'da yağmur sonrası toprak kaydı: 25 kişi tahliye edildi
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