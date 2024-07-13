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Giriş Tarihi: 13.7.2024 22:41 Son Güncelleme: 13.7.2024 22:52

Eyyübiye'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Yüsra S.’ye otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Eyyübiye’de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü M.K., yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Yüsra S.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yüsra, olay yerine gelen sağlık birimlerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yüsra'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eyyübiye'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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