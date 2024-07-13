Eyyübiye’de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akçakale Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilin sürücüsü M.K., yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Yüsra S.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yüsra, olay yerine gelen sağlık birimlerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yüsra'nın cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.