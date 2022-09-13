Ezgi’yi kıskançlık yüzünden öldürdü

Adana'da, bir çocuk annesi Ezgi Deler'i (25) demir çubuk, bıçak sapı ve yumrukla döverek öldüren Rasil S., cinayeti eşini alt kattaki komşusundan kıskandığı için işlediğini öne sürdü. Rasil S. ifadesinde, eşini kanlar içinde bırakıp evden çıktığını, öldüğünden de haberi olmadığını söyledi.
Rasil S. adliyeye sevk edilirken, vahşice öldürülen Deler için cenaze töreni düzenlendi. Otopsinin ardından genç kadının cenazesi önce baba evine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Deler'in cenazesi Yeni Asri Mezarlık'ta kılınan namazın ardından toprağa verildi. Anne Gülnaz Deler, kızının ardından ağıtlar yaktı.