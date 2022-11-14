Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook'a akşam saatlerinden itibaren giriş yapmak isteyenler bunda başarılı olamayınca soruna ilişkin detayları öğrenmek isteyerek Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına cevap arıyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR, SORUN NEDİR?

Facebook çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;