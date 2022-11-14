Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook'a akşam saatlerinden itibaren giriş yapmak isteyenler bunda başarılı olamayınca soruna ilişkin detayları öğrenmek isteyerek Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına cevap arıyor.
Facebook çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;
Facebook Sosyal Medya uygulamasına akşam saatlerinden itibaren giriş sağlayamayan kullanıcılar soruna ilişkin bilgileri merak ederek, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.
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