Haberler Yaşam Haberleri Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, fotoğraf ve videolar neden yüklenmiyor, sorun nedir? BTK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Giriş Tarihi: 14.11.2022 01:38 Son Güncelleme: 14.11.2022 01:38

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, fotoğraf ve videolar neden yüklenmiyor, sorun nedir? BTK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Facebook çöktü mü? sorusu akşam saatlerinden itibaren sosyal medya platformunun uygulaması ve masaüstü internet sitesi üzerinden giriş yapmak isteyenler tarafından merak edilerek Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına ilişkin bilgiler ve detaylar.

Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, fotoğraf ve videolar neden yüklenmiyor, sorun nedir? BTK’DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Facebook'a akşam saatlerinden itibaren giriş yapmak isteyenler bunda başarılı olamayınca soruna ilişkin detayları öğrenmek isteyerek Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorularına cevap arıyor.

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR, AKIŞ NEDEN YENİLENMİYOR, SORUN NEDİR?

Facebook çöktü mü? sorusuna ilişkin bilgiler ve tüm detaylar şöyle;



Facebook Sosyal Medya uygulamasına akşam saatlerinden itibaren giriş sağlayamayan kullanıcılar soruna ilişkin bilgileri merak ederek, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.



BTK'DAN TAKSİM PATLAMASI SONRASI SOSYAL MEDYADA BANT DARALTMA UYGULAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu.



Edinilen bilgiye göre, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı.


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Facebook çöktü mü? Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek, fotoğraf ve videolar neden yüklenmiyor, sorun nedir? BTK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
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