Facebook’ta milyonlarca ihlal tespit edildi! META’nın veri skandalında dev ceza kapıda

1,3 MİLYON İLE 2,1 MİLYON ARASINDA İHLAL TESPİTİ

Karar formunda yer alan 34 açıklamanın büyük bölümünde Meta'nın sorumlu olduğuna karar verildi. Bloomberg Law'a göre her bir açıklama bakımından yaklaşık 1,3 milyon ile 2,1 milyon arasında ihlal tespit edildi. İhlal hesaplamalarında New Mexico'daki Facebook kullanıcılarının veya eyaletin 2020 yılındaki nüfusunun esas alındığı belirtildi.

219 MİLYAR DOLARLIK DEV CEZA GÜNDEMDE

Jüri kararının ardından gözler Meta'ya uygulanacak para cezasına çevrildi.

Santa Fe Birinci Yargı Bölgesi Yargıcı Francis Mathew, her ihlal için 5 bin dolara kadar medeni para cezası belirleyebilecek. New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez de eyaletin mahkemeden mümkün olan en yüksek cezayı talep edeceğini açıkladı.

Torrez, söz konusu hesaplamanın Meta'yı 219 milyar dolara kadar ulaşabilecek bir cezayla karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. Ancak bu rakam kesinleşmiş bir ceza değil, ihlal başına azami yaptırım uygulanması halinde ortaya çıkabilecek teorik üst sınırı ifade ediyor.