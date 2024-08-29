Facia göz göre göre geliyor

İstanbul Bakırköy'de sık sık TIR kazalarıyla gündeme gelen ve mart ayında 4 kişinin ölümünün ardından önceki gün 6 kişinin yaralandığı kazaya sahne olan altgeçitle ilgili önlem alınmaması dikkat çekiyor. SABAH'a konuşan uzmanlar çözüm önerilerini anlattı.: Araç sürücüsü burada o gabari hattından geçerken dikkatli baksa aslında yükünün yüksekliğinin bu köprüye uygun olmadığını görecek. Burdan geçen aracı dün ölçmüşler ve 15 santim daha yüksek çıkmış. Aslında bir yükün limiti 4 metre olması lazım.Yüzde 2 toleransı var. 4 metre üzerinde yük taşıyamaz. Bu köprü dün ölçülmüş, 4.10 santim. Yani 4 metre 20-25 santim yüksekliğinde yükü varmış sürücünün. Bu sürücü uluslararası bir lojistik firmanın sürücüsü. Burda sürücü yüzde 100 sorumlu. Aslında ona bu görevi veren kurum yetkilileri de sorumlu. Kurum uyarıları yaptık diyor. Bu ikazlara riayet etse sürücü, kavşaktan yukarı çıksa, biraz ileride havuzlu kavşak var. Toplam kaybı 500 metre olacak. Bu 500 metre yolu yapmak istemeyen sürücüler bu kazalara sebebiyet veriyorlar.Acilen sinyalizasyon, elektronik işaretlemeler, uyarıcılar yapılmalı. AVM'lerde belirli bir yükseklik skalası var onu geçtiğinizde giremiyorsunuz, üstteki demir aracın girişini engelliyor. Bu demir koyma ve sinyalizasyon işlemleri kısa vadede çözümlenebilecek işler. Bu hususta 2 çözüm var. Birincisi kaynağından yüksekliğe dikkat, otomotiv sektörünün yükseklik sensörü yapması. İkincisi caydırıcı cezaların olması.