Facianın eşiğinden dönüldü! Frankfurt’taki Türk yolcu uçağında pilot hatası: Kule son an müdahale etti

Almanya'da Frankfurt-İstanbul seferini yapmaya hazırlanan yolcu uçağında büyük bir tehlike atlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçmaya hazırlanan Pegasus Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kalkış esnasında yapılan kritik pilot hatası nedeniyle ölümcül bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.
Alman Kölner Stadt-Anzeiger (KStA) gazetesinin duyurduğu habere göre olay, Salı günü Frankfurt Havalimanı'nda meydana geldi.
TERS YÖNDE HIZLANMAYA BAŞLADI!
Frankfurt'tan İstanbul'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamlayan PC-996 sefer sayılı ve TC-RDO kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, S taksi yolunu kullanarak 18 numaralı piste giriş yaptı. Pist başlangıcından yaklaşık 1.260 metre ileride pozisyon alan uçak, kule kontrolörlerinden kalkış iznini aldı.
Ancak kalkış koşusu başladığı sırada akılalmaz bir durum yaşandı. Uçak, gitmesi gereken istikametin tam aksine, aniden sağa dönerek kuzey yönündeki 36 numaralı pist istikametine doğru hızlanmaya başladı. Uçağın izin verilen rotanın aksi yönüne yönelmesi havalimanında kısa süreli paniğe neden oldu.
KULE DURUMU ZAMANINDA FARK ETTİ
Facianın önüne Alman Hava Trafik Kontrol Kurumu (DFS) ekiplerinin dikkati sayesinde geçildi. Hatalı yönelimi anında tespit eden hava trafik kontrolörleri, uçuş mürettebatına derhal "kalkışı iptal et" talimatı verdi.
O sırada yer hızı yaklaşık 35 knot (saatte yaklaşık 65 kilometre) seviyesine ulaşan dev yolcu uçağı, kulenin acil müdahalesiyle kalkış koşusunu yarıda kesti. Uçak, kalkış hamlesinden yaklaşık 530 metre sonra M taksi yolunu kullanarak pisti güvenli bir şekilde terk etti.
7 DAKİKA SONRA SORUNSUZ HAVALANDI
Yaşanan tehlikenin ardından yeniden S bekleme noktasına yönlendirilen Airbus A321neo, gerekli kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 7 dakika sonra sorunsuz bir şekilde havalanarak İstanbul seferini gerçekleştirdi.
Olayda herhangi bir yaralanma veya uçakta maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.