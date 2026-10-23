Facianın eşiğinden dönüldü! Frankfurt’taki Türk yolcu uçağında pilot hatası: Kule son an müdahale etti

TERS YÖNDE HIZLANMAYA BAŞLADI!

Frankfurt'tan İstanbul'a gitmek üzere hazırlıklarını tamamlayan PC-996 sefer sayılı ve TC-RDO kuyruk tescilli Airbus A321neo tipi yolcu uçağı, S taksi yolunu kullanarak 18 numaralı piste giriş yaptı. Pist başlangıcından yaklaşık 1.260 metre ileride pozisyon alan uçak, kule kontrolörlerinden kalkış iznini aldı.

Ancak kalkış koşusu başladığı sırada akılalmaz bir durum yaşandı. Uçak, gitmesi gereken istikametin tam aksine, aniden sağa dönerek kuzey yönündeki 36 numaralı pist istikametine doğru hızlanmaya başladı. Uçağın izin verilen rotanın aksi yönüne yönelmesi havalimanında kısa süreli paniğe neden oldu.