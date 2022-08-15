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Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:53 Son Güncelleme: 15.8.2022 18:44

Falez manzarası canını mal oldu

Antalya’da Lara bölgesinde kayalıklarda manzara seyrederken düştüğü tahmin edilen kıyıdan 20 metre açıkta 30-35 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Falez manzarası canını mal oldu

Olay, saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki falezlerin denizle buluştuğu alanda yaşandı. Falezlerde doyumsuz manzara izleyen vatandaşlar, falezlerin denizle buluştuğu alandan yaklaşık 20 metre açıkta su üzerinde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.

CESEDİ BOTLA KARAYA ÇIKARDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye deniz polisi ekipleri sevk edildi. Deniz polisi, üzerinde şort ve tişört bulunan şahsı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na çıkardı. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan ve 30-35 yaşları arasında olduğu belirlenen erkek cesedinin kimliği belirlenmek ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis cesedin manzara seyrederken falezlerden düşerek hayatını kaybetmiş olabileceğini kaydetti.

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Falez manzarası canını mal oldu
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