Farabi Hastanesi’nde robotik cerrahi heyecanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi, ileri teknoloji cerrahi uygulamalarında önemli bir adım attı. Hastaneye KTÜ Rektörlüğü tarafından kazandırılan Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi ile ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Ameliyat, Prof. Dr. Ali Güner ve Genel Cerrahi ekibi tarafından yapıldı. Daha önce farklı cerrahi girişimler geçirmiş, riskli ve hassas anatomiye sahip bir hastaya uygulanan operasyonun, sistemin klinik kullanıma geçmesi açısından önemli bir ilk olduğu belirtildi.

DOĞU KARADENİZ'DE BİR İLK

Robotik cerrahi sisteminin cerraha üç boyutlu ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkanı sunduğu, ameliyat sahasının daha ayrıntılı ve derinlikli değerlendirilmesine olanak sağladığı ifade edildi. İlk robotik ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ali Güner, teknolojinin özellikle hassas ve ileri düzey cerrahi girişimlerde cerraha önemli teknik imkanlar sunduğunu söyledi. Güner, "Robotik cerrahi teknolojisi, cerraha sağladığı yüksek görüş kalitesi ve milimetrik el hassasiyeti sayesinde zorluk derecesi yüksek ameliyatların güvenilirliğini artırmayı ve hasta konforunu en üst düzeye taşımayı hedefliyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör